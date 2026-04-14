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De izquierda a derecha, los señores Leonardo Aguilera y Christopher Paniagua.
Bancarias

Banco Popular y Banreservas reafirman compromiso con estabilidad y desarrollo nacional

Destacan el rol de la banca como pilar de estabilidad económica y social para el país

PRIMICIAS DIGITAL14 de abril de 2026
0 1 minuto de lectura
Santo Domingo, D.N. – Los presidentes ejecutivos del Banco Popular Dominicano y del Banco de Reservas, señores Christopher Paniagua y Leonardo Aguilera, respectivamente, sostuvieron un encuentro institucional en la Torre Popular, orientado a fortalecer su compromiso compartido con el desarrollo económico, social y medioambiental del país.
Durante la reunión, los ejecutivos bancarios destacaron la importancia de mantener una cercanía constante con los clientes y con la sociedad, especialmente en el actual contexto global internacional.
En ese sentido, subrayaron el rol esencial de la banca como un pilar de estabilidad económica y social, al acompañar de manera activa el crecimiento de las personas, las empresas y los sectores productivos de la nación en aras de contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo nacional.
Trabajo conjunto
El encuentro sirvió como espacio para fortalecer el diálogo y la coordinación entre ambas instituciones, en favor de una respuesta conjunta ante los desafíos actuales.
Ambos ejecutivos bancarios coincidieron en que la articulación entre las principales entidades financieras del país fortalece la confianza en el sistema y permite enfrentar de forma más efectiva los retos derivados de las coyunturas económicas.
Los responsables de los dos principales bancos dominicanos resaltaron su contribución histórica al crecimiento económico de la República Dominicana, así como su papel en la promoción de la bancarización y la inclusión financiera, ejes de actuación sostenible que estas instituciones promueven de forma activa mediante un amplio abanico de iniciativas.
Finalmente, en la reunión sostenida, el señor Paniagua y el doctor Aguilera reafirmaron la visión compartida de ambas entidades de trabajar mediante una gestión responsable y orientada a resultados, que priorice el respaldo a sus clientes y el desarrollo continuo del país.
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