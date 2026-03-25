Bahia Principe Hotels & Resorts se une al programa de fidelización World of Hyatt

Santo Domingo, 25 de marzo de 2026. – Bahia Principe Hotels & Resorts refuerza su posicionamiento internacional al integrar más de 20 de sus establecimientos a la red de beneficios de World of Hyatt. Con una oferta de aproximadamente 12,000 habitaciones distribuidas en República Dominicana, México, Jamaica y España, la cadena hotelera líder eleva la experiencia de sus huéspedes, quienes ahora podrán disfrutar de las ventajas globales del programa de fidelidad de Hyatt en sus propiedades participantes.

Este hito marca un nuevo y relevante paso adelante en la alianza estratégica entre Hyatt y Piñero, que gestiona las propiedades de la marca Bahia Principe Hotels & Resorts y es propietaria de la marca Bahia Principe. Con esta integración, Bahia Principe se convierte en la novena marca del portafolio Inclusive Collectio n de Hyatt, ampliando las formas en que los miembros de World of Hyatt pueden disfrutar de vacaciones de todo incluido en destinos de ocio altamente demandados.

Julio Pérez, CEO de Bahia Principe Hotels & Resorts, comentó “estamos entusiasmados de iniciar este nuevo capítulo al formar parte de World of Hyatt, un programa con más de 63 millones de miembros que nos ofrecerá una visibilidad sin precedentes y una mayor penetración en mercados estratégicos claves”.

Mientras que Javier Águila, presidente de la Inclusive Collection de Hyatt, afirmó que “Bahia Principe ha construido una sólida reputación por su cálida hospitalidad, hoteles enriquecedores en sus destinos y experiencias que unen a las personas, ya sea que viajes en familia, con amigos o para una escapada de adultos. Dar la bienvenida a estos hoteles a World of Hyatt ofrece a nuestros miembros más formas de experimentar la alegría de los viajes todo incluido, mientras seguimos impulsando nuestra alianza estratégica con Piñero”.

“Este hito se produce de forma paralela al rebranding de Bahia Principe Hotels & Resorts, mediante el cual hemos reorganizado nuestros resorts en torno a dos segmentos principales –solo adultos y familias-, alejándonos de nuestras antiguas submarcas. Esta evolución introduce Bahia Principe Escape, diseñado exclusivamente para huéspedes adultos, y Bahia Principe Explore, creado para familias que buscan experiencias compartidas”, añadió Pérez.

Celebra con doble puntuación: una oferta por tiempo limitado en los resorts Bahia Principe