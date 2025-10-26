Arajet inaugura su nueva ruta a Orlando Sanford, su cuarta en Estados Unidos, conectando Florida Central con seis destinos en Latinoamérica

Punta Cana, República Dominicana – 26 de octubre de 2025. Arajet, la aerolínea bandera de la República Dominicana, inauguró hoy su nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) y el Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford (SFB), convirtiéndose en la única operación internacional activa en dicho aeropuerto estadounidense.

La ruta Punta Cana–Orlando Sanford operará tres veces por semana, los martes, viernes y domingos, y permitirá a los viajeros conectar desde Florida Central con seis importantes ciudades de América Latina: Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile, Ciudad de México, Córdoba y Lima.

“Lanzar esta ruta en Orlando Sanford es un momento histórico que nos llena de orgullo, al seguir conectando el continente con el mejor valor del mercado y un servicio de clase mundial”, expresó Manuel Luna, Chief Communications and External Affairs Officer de Arajet. “Florida se ha consolidado como uno de nuestros mercados más fuertes en Estados Unidos, y esta nueva ruta refuerza el éxito alcanzado en Miami, brindando más opciones y conveniencia a las comunidades latinas en todo el estado.”

Durante el acto inaugural, el Cónsul General de la República Dominicana en Orlando, Domingo Rosario, destacó la importancia del vuelo, “Nos complace recibir este vuelo inaugural de Arajet, que fortalece los lazos entre la República Dominicana y el estado de la Florida. Agradecemos el respaldo del presidente Luis Abinader y su visión de impulsar la conectividad aérea dominicana.”

Por su parte, Nicole Martz, presidenta del Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford (SFB), celebró la llegada de la aerolínea dominicana, “Estamos encantados de dar la bienvenida a Arajet como nuevo socio aéreo. Este vuelo inaugural marca un capítulo fantástico para nosotros, no solo al sumar una aerolínea vibrante a nuestra red, sino también al reconectar nuestra comunidad con el mundo. Nos alegra enormemente reabrir nuestras puertas a vuelos internacionales y esperamos construir una relación exitosa y duradera con Arajet.”

Florida continúa siendo una piedra angular en la estrategia de crecimiento de Arajet en Estados Unidos, impulsada por el notable aumento de la demanda de viajes internacionales. Desde el lanzamiento de su ruta a Miami a inicios de 2025, la aerolínea ha registrado una demanda récord en el estado. Orlando se convierte así en la segunda ciudad de Florida servida por Arajet, reafirmando su compromiso con conectar a las diversas comunidades floridanas con la República Dominicana y el resto de las Américas.

Durante 2025, Arajet ha expandido rápidamente su red en Estados Unidos, consolidándose como la aerolínea preferida para los viajeros que buscan una experiencia caribeña accesible, moderna y de alta calidad. Actualmente, la compañía opera en Miami, Nueva York, Orlando y San Juan, y en noviembre sumará Chicago y Boston, fortaleciendo su posición en el mercado norteamericano.

Para más información o para reservar vuelos, visite www.arajet.com.

Acerca de Arajet

Arajet es la aerolínea bandera de la República Dominicana. Desde el inicio de sus operaciones en 2022, cuenta con bases en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQ), en Santo Domingo, y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ). Opera una moderna flota de aviones Boeing 737 MAX, ofreciendo vuelos seguros, sostenibles y asequibles hacia y entre la República Dominicana, América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.

