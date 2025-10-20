Aprezio se expande en el noreste del país

San Francisco de Macorís. – Una nueva tienda Aprezio abrió en San Francisco de Macorís, lo que se traduce en la creación de 36 nuevos empleos directos, así como múltiples facilidades para los vecinos de la localidad.

Las modernas instalaciones tienen una extensión de 900 metros cuadrados, en las que los visitantes podrán disponer de más de 3 mil productos, entre los que se encuentran abarrotes, productos frescos, limpieza, cuidado personal y bazar.

“Esta nueva sucursal busca, como cada instalación del Grupo Ramos, brindar comodidad y soluciones a los vecinos, al mismo tiempo, contribuir con el desarrollo integral de la región apostando a la mayor accesibilidad y al desarrollo sostenible”, expresó el líder de la tienda, Alfredo Inoa, durante el acto de inauguración.

En tal sentido, el comercio contará con un sistema de iluminación y de climatización ecoamigable, así como parqueos para 60 vehículos y 75 motores. De esta manera, los consumidores tendrán una experiencia de compra moderna y más favorable con el medio ambiente. Actualmente, esta cadena ha instalado paneles solares en 32 tiendas, lo que ha permitido evitar la emisión de más de 4,800 toneladas de CO₂.

Con esta nueva apertura, el Grupo Ramos continúa en su plan de expansión, que contempla más de 200 tiendas en el país, al año 2030, incluidas Aprezio y Sirena.