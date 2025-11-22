Anuncian Mr Región Norte de fisiculturismo y fitness

SANTIAGO DE LOS 30 CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (21-11-2025).- El presidente de la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness, señor Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), anunció la realización del XIV Mister Región Norte de ese deporte el sábado 6 de diciembre a partir de las tres de la tarde en la Gran Arena del Cibao.

“Todos están enterados que Santiago es sede de Mister Universo’2025 el cual es un evento de categoría mundial del 5 al 8 de diciembre en la Gran Arena del Cibao, anunciamos que, en el mismo lugar y calendario, será realizado el campeonato anual, Mister Región Norte”, dio a conocer el señor Peña Rodríguez.

El sábado 6 de diciembre a partir de las tres de la tarde es la competencia de Mr Región Norte por la copa Vitasalud, patrocinador oficial, que es masculino y femenino, se competirá en 26 categorías agrupadas en 7 divisiones, el pesaje es el mismo día desde la 1:00pm.

Divisiones y categorías:

Open: Fitmodel masculino y femenino; Fit Pair’s (Parejas) y men physique clásico.

Muscular men’s physique: Hasta 172cm (Centímetros de estatura) y más de 172cm.

Wellness: Junior hasta 23 años cumplidos; hasta 160cm y más de 160cm.

Bikini fitness: Junior hasta 23 años cumplidos; hasta 160cm; hasta 163cm y más de 163cm.

Classic Physique: Hasta 172cm y más de 172cm.

Men’s physique: Junior hasta 23 años cumplidos; hasta 170cm; hasta 174cm; hasta 178cm y más de 178cm, así como máster con 40 años cumplidos y más.

Bodybuilding (Fisiculturismo): Hasta 70kg (Kilogramos); hasta 80kg; hasta 90kg y más de 90kg, así como master con 40 años cumplidos y más.

