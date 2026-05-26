Antonio Marte reclama mayor inversión agrícola para blindar la seguridad alimentaria del país

El presidente del PPG afirma que sin apoyo decidido al campo no habrá alimentos baratos ni estabilidad en los mercados; también impulsa reforma a la Seguridad Social para dinamizar las provincias

San Juan de la Maguana.- El presidente del Partido Primero la Gente (PPG) y senador de la República, Antonio Marte, lanzó un enérgico llamado al Gobierno para que aumente la inversión en el sector agropecuario, al advertir que el fortalecimiento del campo es clave para garantizar la seguridad alimentaria y evitar el desabastecimiento de productos esenciales en el país.

Durante una intensa jornada de reorganización de las estructuras provinciales del PPG en San Juan de la Maguana, Hermanas Mirabal y Elías Piña, Marte sostuvo que la República Dominicana necesita una política más agresiva de respaldo a los productores agrícolas, con financiamiento oportuno, entrega de semillas, reparación de canales de riego y tecnificación de los cultivos.

“El país necesita mirar más hacia sus campos. Si se invierte más en la agricultura, tendremos mayor producción, alimentos más frescos y precios más accesibles para el pueblo”, expresó el dirigente político, al insistir en que el fortalecimiento del agro evitaría vacíos en supermercados, mercados y plazas comerciales.

El también legislador destacó el potencial agrícola de provincias como San Juan, Elías Piña y Hermanas Mirabal, asegurando que esas demarcaciones pueden convertirse en pilares fundamentales de la producción nacional si reciben mayor respaldo estatal.

Marte enfatizó que productos básicos como arroz, habichuelas, guandules, plátanos, yuca, guineos, papa, cebolla, vegetales y frutas dependen directamente de políticas públicas sostenidas que permitan a los agricultores producir con rentabilidad y estabilidad.

En paralelo a sus planteamientos sobre el agro, el presidente del PPG reiteró su propuesta de modificar la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con el propósito de que parte de los fondos de pensiones pueda ser utilizada para financiar proyectos empresariales y de desarrollo en las provincias.

Según explicó, esta iniciativa contribuiría a generar empleos, dinamizar las economías locales y beneficiar de manera más directa a los trabajadores dominicanos.

Las actividades políticas encabezadas por Antonio Marte se desarrollaron en medio de un ambiente de entusiasmo y movilización partidaria, como parte del proceso de fortalecimiento interno del PPG de cara a su próximo congreso extraordinario y a las futuras contiendas electorales.

“El legado de José Francisco Peña Gómez fue poner siempre primero a la gente, y bajo ese pensamiento seguimos trabajando por mejores oportunidades y una mejor calidad de vida para los dominicanos”, manifestó Marte ante dirigentes y simpatizantes de la organización.

En la jornada participaron importantes dirigentes del partido, entre ellos Luis Rosado, Jean Carlos Marte, Tony Marte, Arsenio Quevedo, José Luis Díaz, Pancracio Lorenzo, Ysidro Araujo, Natasha Díaz, Frank Hernández y Luis Peguero, además de representantes municipales y provinciales de la entidad política.

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