Ángel Lockward valora propuesta del presidente Luis Abinader sobre política de estado ante tema haitiano

Santo Domingo.-El abogado Ángel Lockward afirmó que es muy acertada la propuesta del presidente Luis Abinader de que haya encuentros de liderazgo nacional, a los fines de establecer una política de estado sobre principal tema que tiene la República Dominicana y el que más preocupa a los dominicanos, la migración haitiana.

“Una política de estado que pueda ser ejecutada en esta parte por él y en el gobierno que viene por él o por otro”, expresó Lockward tras destacar, que el mandatario inteligentemente se está saliendo de debajo del camión porque ya se había cometido el error de mandar un proyecto de ley de trata de personas y de migración ilegal, que fue rechazado por la totalidad del país.

Dijo que de esa manera el presidente Abinader procura retomar el liderazgo en un tema nacional y exhortar a toda la dirigencia opositora y al liderazgo del país construir un proyecto de política nacional que trascienda los gobiernos.

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, el abogado destacó que más importante será si él mantiene esa actitud de convivencia política y si en algún momento futuro cercano llama al diálogo al liderazgo nacional y a las personas que de una manera u otra hacen vida con ese tema.

“Además de la foto histórica importante que tranquilizaría al país y le enviaría a la comunidad internacional un mensaje claro del jefe de Estado con los tres expresidentes juntos tratando este tema, conviene tener aquí a los académicos, a la sociedad civil, los dirigentes políticos de partidos que no tienen presidentes, trazando una política de Estado para el tema haitiano”, consideró Lockward.

Explicó que el mandatario a todo lo largo del reciente discurso tuvo un trato del Gobierno contra opositor, como es natural defendiendo sus políticas públicas y un trato puntual con la administración del expresidente Leonel Fernández.

“Yo creo que el presidente en el discurso estaba tratando de construir un ambiente de convivencia política, un ambiente en el que las ideas y las diferencias se discutan sin afectar el honor, la integridad y la libertad de los dirigentes de oposición”, manifestó.

Dijo que es algo muy muy bueno que está haciendo el mandatario por primera vez en su tercera rendición de cuentas y lo felicitó porque revela que ya ha alcanzado un buen grado de madurez.

Indicó que en el discurso fue bueno en sentido general y con un buen cierre, una rendición de cuentas por ministerios, sobre del trabajo de cada uno de estos y con reflexiones importantes en el ámbito económico.

Sin embargo, precisó que el excesivo detallismo hizo el discurso más largo.

Destacó que la economía dominicana tradicionalmente ha sido estable con buen nivel de crecimiento y que la oposición le endilga que ese crecimiento no llega a la gente más humilde porque se vio golpeada por una inflación grande.

El abogado dijo que el presidente Abinader indica que las inversiones que hizo para amortiguar los efectos de los incrementos de precios de los alimentos, pero la oposición siempre va a decir que no logró su objetivo porque los precios el año pasado fueron muy altos, continúan así y además de eso hubo que aprobar una ley para la exención de impuestos.

En tanto, sobre el “Pollo Index” expresó que no fue una intervención feliz, sino un ejercicio fútil en esa parte. “El pobre no sólo come pollo, el producto tiene variación de precios y no lo promediaron con el salario correcto. Esa parte del discurso desvió la atención seria que la gente tenía”.

Agregó que esas digresiones de carácter académico, propias de modelos que los economistas utilizan en las clases, en la vida práctica corrientemente no funcionan y peor aún, le dan a la gente una mala idea. “Porque que la gente piense en un modelo, en un index que no sabe lo que es, cuando le están hablando de su estómago, no creo que haya sido una parte feliz del discurso”, indicó