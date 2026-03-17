Aliados como Seguros SURA fortalecen la 3ra Semana del Autismo con un enfoque en inclusión y acción social.

La Mesa de Diálogo por el Autismo anunció la realización de la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo, un encuentro que tendrá lugar del jueves 26 al sábado 28 de marzo de 2026 en Ágora Mall, con una agenda integrada por exposiciones artísticas, orientación familiar y debates sobre temas de actualidad relacionados con el espectro autista.

Bajo el lema “Cuando el arte habla, el mundo escucha”, esta edición busca profundizar la sensibilización ciudadana, promover el respeto a la diversidad y generar información accesible para familias, educadores, empresas y profesionales de la salud, en vísperas del 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.

SURA reafirma su compromiso con la inclusión social

Como parte de su modelo de Gestión Responsable y Desarrollo Sostenible, Seguros SURA se integra como aliado estratégico de esta iniciativa, reafirmando su compromiso con proyectos que promuevan la equidad, la accesibilidad y la construcción de entornos más seguros y empáticos para todas las personas.

En esta ocasión, la compañía se suma por primera vez como aliada de la Mesa de Diálogo por el Autismo, fortaleciendo su apoyo a iniciativas que impulsan la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad. Con esta participación, Seguros SURA contribuye a promover espacios de conversación y educación que ayuden a comprender, acompañar y reducir brechas que enfrentan las personas dentro del espectro autista y sus familias.

“Como empresa que gestiona tendencias y riesgos, creemos que la verdadera inclusión se construye escuchando, aprendiendo y actuando junto a quienes transforman la realidad día a día. Por eso acompañamos esta Semana de Concienciación, convencidos de que una sociedad más empática es también una sociedad más segura”, destacó James Garcia, presidente ejecutivo de Seguros SURA.

Arte que conecta y abre conversaciones

El acto inaugural estará a cargo de la exposición “Alto Relieve: a dos voces”, del joven artista Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, de 16 años, quien vive con condición de autismo. Su obra propone una manera distinta de interpretar el entorno, utilizando el arte como herramienta de expresión, conexión emocional y comprensión colectiva.