Alerta grave riesgo alimentario en el país por abandono del agro y propone siembra inmediata de 7 millones de tarea

El exsenador y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, advirtió que el impacto de la guerra en Irán encuentra al campo dominicano en una situación crítica, marcada por la desarticulación técnica, el debilitamiento productivo y una peligrosa dependencia de alimentos importados.

Señaló que durante 2025 el país importó cerca del 30% de los alimentos que consume, por un valor superior a US$5,594 millones, lo que que depender de las importaciones expone a la población al aumento de precios y a la inestabilidad de los mercados internacionales.

Sánchez Roa, ante este panorama, propuso la ejecución inmediata de un Plan Nacional de Siembra que permita cultivar 7 millones de tareas de tierra, aprovechando la temporada estratégica de abril y mayo.

Agregó que este plan debe contemplar el financiamiento puntual, entrega gratuita de semillas y preparación de terrenos, suministro de insumos y asistencia técnica permanente para los productores.

“Producir en el país lo que consumimos es una necesidad estratégica de seguridad nacional”, enfatizó Sánchez Roa.

Consideró insuficiente el fondo de RD$1,000 millones anunciado por el Gobierno para los fertilizantes, al entender que la medida no guarda proporción con la magnitud de la crisis agropecuaria, excluye los pesticidas, herbicidas y maquinarias esenciales y deja afuera fertilizantes hidrosolubles fundamentales para numerosos cultivos.

Advirtió además que el esquema de aplicación podría repetir prácticas que marginan importantes zonas productivas del país.

El dirigente político subrayó que las políticas de apoyo deben priorizar a los pequeños y medianos productores, quienes representan el 76% de los agricultores nacionales y sostienen gran parte de la seguridad alimentaria.

Asimismo, denunció la existencia de aproximadamente 2,000 plazas vacantes de agrónomos en el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, situación que debilita la asistencia técnica, reduce la productividad y limita la capacidad de respuesta del sector.

“El Gobierno anuncia medidas, pero no resuelve el problema de fondo. Sin planificación integral ni equidad en la distribución de los recursos, el impacto será mínimo”, expresó.

Finalmente, Sánchez Roa instó a las autoridades a priorizar de manera urgente la producción nacional como eje de la seguridad alimentaria, reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la capacidad productiva del campo dominicano, para lo cual debe integrar a la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA, que dirige Tito Hernández.

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