Alcaldía del DN realiza siembra de árboles y charlas en conmemoración del Día Mundial Forestal

Santo Domingo, DN- La Alcaldía del Distrito Nacional, en conmemoración del Día Mundial Forestal, realizó varias actividades durante la semana, entre ellas charlas tipo taller con estudiantes y una siembra de árboles en la explanada de la Núñez de Cáceres del Mirador Sur.

Este conjunto de actividades fue coordinado por la Dirección de Gestión Ambiental, impulsando a los estudiantes a aprender sobre los efectos del cambio climático, sus consecuencias y cómo contrarrestarlo. Además, los tipos de árboles que se plantan en la ciudad, los beneficios que aportan y su función ecológica.

Previo a la siembra, se realizó una charla sobre el Plan de Arbolado Urbano con niños y adolescentes de la Fundación Manos Abiertos, también en el propio colegio Carol Morgan.

Milagros Mercedes, directora de Gestión Ambiental del cabildo, en nombre de la alcaldesa Carolina Mejía, les dio la bienvenida a todos los estudiantes al parque Mirador Sur, espacio natural donde se dieron cita para llevar a cabo la siembra.

“Nos sentimos muy orgullosos de que ustedes vengan a celebrar con nosotros la semana en conmemoración del Día Mundial Forestal para llevar a cabo los objetivos de esta celebración”, comentó Mercedes.

Agregó que uno de los beneficios de estas actividades es concientizar a las personas, en especial a niños y adolescentes, sobre el cuidado del medioambiente, tratando de que el mundo reconozca la importancia que tienen los árboles.

Francisco Metz, coordinador técnico de la Dirección de Gestión Ambiental, impartió las charlas a los jóvenes y les instruyó sobre cómo realizar la siembra.

“Es importante sembrar para poder tener vida en el futuro”, señaló Belinda Mastrolilli, gobernadora del Mirador Sur, quien también indicó a los estudiantes la importancia de plantar árboles para poder proteger.

Dos estudiantes del Carol Morgan agradecieron a la alcaldesa y su centro educativo por hacerlos parte de este tipo de iniciativa, manifestando que no es solo el inicio, sino el compromiso del cuidado continuo.

“En nosotros está la responsabilidad de proteger el planeta día a día como hoy, con pequeños actos, porque lo que sembramos hoy lo cuidaremos siempre”, señalaron los estudiantes.

Producto de esta plantación, el espacio donde se realizó la misma fue establecida por los niños como el Jardín de los Sharks Leaders del Carol Morgan.

También estuvieron presentes representantes de la Junta de Vecinos Paseo de la Sarasota, así como Marcelle Martínez Bonetti, representante de los padres de los estudiantes.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. A lo largo de los años, se ha convertido en una de las principales plataformas a través de las que se promocionan las mejores causas ambientales.

Este conjunto de actividades también se realizó con motivo del Día Mundial del Agua, que será celebrado el 22 de marzo.

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