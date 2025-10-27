Aimbridge asume la gestión de hoteles Wyndham Alltra en el país impulsada por la expansión del segmento Todo Incluido

Santo Domingo —Aimbridge Hospitality, la firma global de gestión hotelera de terceros, anunció la asunción de la operación del Wyndham Alltra Punta Cana (620 habitaciones) y del Wyndham Alltra Samaná (404 habitaciones), dos complejos turísticos todo incluido en la República Dominicana. Este acuerdo estratégico marca la entrada oficial de la compañía al mercado de gestión de activos en el Caribe, a través de su recién establecida división Todo Incluido.

La decisión de Aimbridge capitaliza el crecimiento acelerado de este modelo turístico en la región, un segmento que, según datos de la industria, se está expandiendo a un ritmo de cuatro veces superior al de otras categorías de ocio. Las cifras regionales ya reflejan este dinamismo, con un crecimiento del 11.8% en la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del Caribe y un aumento del 20.2% en el Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) registrado en 2023.

El acuerdo se formalizó en asociación con los grupos propietarios de los activos. El Wyndham Alltra Punta Cana es propiedad de Advanced Asset Management (AAM), una sociedad administradora de fondos que gestiona cerca de RD$30,000 millones en activos en sectores clave de la economía dominicana. El Wyndham Alltra Samaná, por su parte, es propiedad de Casa Marina Samaná, S.A.S..

Craig S. Smith, CEO de Aimbridge Hospitality, resaltó el compromiso mutuo con la inversión en el mercado: “Estamos orgullosos de asociarnos con Advanced Asset Management y Casa Marina Samaná en la operación de estos dos resorts todo incluido. Su visión y la inversión en estas propiedades reflejan un profundo compromiso con la calidad y el valor a largo plazo, y nos sentimos honrados de aportar nuestra experiencia operativa para apoyar esa visión. Este acuerdo subraya nuestro enfoque mutuo en activos de alto rendimiento y el creciente atractivo del modelo todo incluido”.

Las dos propiedades habían iniciado extensas renovaciones en 2024 por los propietarios, buscando su reposicionamiento y la optimización de sus servicios.

Carlos Ruiz, Director de Inversiones de Advanced Asset Management, enfatizó la necesidad de experiencia especializada: “Operar resorts todo incluido en esta región requiere experiencia operativa, estrategias comerciales y alineación con la marca. Confiamos en que Aimbridge es la opción correcta para desarrollar todo el potencial de estas propiedades”, indicó Ruiz, señalando que el acuerdo “refleja nuestro compromiso compartido con la excelencia y la creación de valor a largo plazo”.

Por su parte, Leandro Castillo, Presidente de Aimbridge LATAM, destacó la preparación de la empresa para asumir el reto: “Estamos encantados de gestionar estas propiedades y llevar nuestras capacidades especializadas a Punta Cana y Samaná. Con nuestra recién establecida división Todo Incluido y capacidades operativas en Latinoamérica y el Caribe, nuestros equipos están bien equipados para ofrecer la precisión, el cuidado y el rendimiento que este segmento exige”.

Contexto de Desarrollo Turístico Récord

La gestión de Aimbridge se enmarca en un período de crecimiento excepcional para el sector turístico dominicano. Las proyecciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) indican que en 2025, el sector contribuirá con más de US$21 mil millones al Producto Interno Bruto (PIB) del país, representando cerca del 15.8% de la economía nacional y generando una fuerza laboral de casi 893,000 puestos de trabajo.

Finalmente, Gustavo Viescas, Presidente de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y el Caribe, validó la selección de la operadora: “Estamos emocionados de que Aimbridge Hospitality, un socio con una trayectoria en la gestión de hoteles Wyndham en la región, haya sido seleccionado para operar estos resorts Wyndham Alltra. […] Aimbridge y su compromiso con la excelencia los convierten en el socio ideal para desarrollar todo su potencial. Juntos, esperamos elevar la experiencia del huésped e impulsar el éxito a largo plazo en el creciente segmento todo incluido”.

