Agricultores agradecen medidas para recuperar sus predios y reactivar la producción

Baní, Peravia. – Decenas de productores han recuperado la esperanza tras recibir apoyo del Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, en comunidades de San José de Ocoa y Baní afectadas por los efectos indirectos de la tormenta Melissa y las lluvias remanentes de varias vaguadas.

Productores de Rancho Arriba, El Pinar, Sábana Larga y otras localidades de San José de Ocoa, así como de El Manaclar, Arroyo Blanco y Valdesia en Baní, Peravia, participaron en mesas de trabajo encabezadas por el ministro Limber Cruz, junto a autoridades locales.

Entre las medidas anunciadas destacan: Reestructuración de deudas y acceso a nuevos préstamos a tasas blandas a través del Banco Agrícola; Compensación de RD$1,500 por tarea afectada; Plan masivo de reparación de caminos interparcelarios; Entrega de semillas, fertilizantes y material de siembra; Envío de equipos amarillos para facilitar labores agrícolas.

Estas acciones forman parte de la política de producción del Gobierno, orientada a garantizar el abastecimiento nacional y fortalecer la seguridad alimentaria del país

