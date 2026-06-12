Agentes ICE inundarán NY tras gobernadora aprobar medidas protegen a inmigrantes

NUEVA YORK.- El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, manifestó que se propone inundar a NY con agentes de Inmigración, tras la reciente aprobación de leyes por la gobernadora Kathy Hochul, que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales.

NYC está a punto de experimentar el mayor despliegue de agentes migratorios de su historia. Esto es inminente; acabo de revisar un plan operativo. No les voy a decir la fecha exacta, pero sucederá pronto, sostuvo.

Homan expresa que las nuevas restricciones eliminan mecanismos que, según él, permitían realizar arrestos de inmigración de manera más segura en diferentes lugares.

Entre las recientes medidas aprobadas por la gobernadora figuran: los agentes de ICE no podrán ingresar a áreas privadas de escuelas, hospitales, refugios, bibliotecas, lugares de culto, parques, guarderías, residencias estudiantiles, centros comunitarios o centros de votación.

Los estudiantes indocumentados recibirán mayores garantías para asistir a las escuelas públicas, sin temor a que su información migratoria sea compartida. Si los agentes no tienen una orden judicial, los empleados públicos no podrán permitir el ingreso a áreas no públicas.

Se impide que gobiernos locales, policías y centros penitenciarios estatales o municipales utilicen personal o instalaciones para funciones de inmigración civil. También se limita la participación local en la construcción o financiamiento de centros de detención migratoria.

Entre las disposiciones más novedosas figura la prohibición del uso de cubrebocas por parte de agentes estatales, locales y federales cuando interactúan con el público, salvo excepciones médicas o tácticas.

Asimismo, NY creará un mecanismo estatal que permitirá demandar a funcionarios federales, además de estatales y locales, por presuntas violaciones de derechos constitucionales. Si los agentes no tienen una orden judicial, los empleados públicos no podrán permitir el ingreso a áreas no públicas.

Hay que aclarar que las nuevas leyes no eliminan la presencia ni la autoridad del ICE, ni impiden investigaciones o arrestos autorizados por órdenes judiciales. Lo que hacen es limitar el uso de recursos y personal estatal o local para la aplicación del control migratorio civil.

Para comunicarse con la Oficina de la Gobernadora de NY, en Albany: (518) 474-8418 y en Manhattan: (212) 681-4640.

Homan aseguró que había advertido previamente a Hochul sobre las consecuencias de aprobar la legislación.

“Estoy cumpliendo mi promesa. Vamos a enviar más agentes de ICE a NY porque eliminaron las eficiencias de arrestos seguros”, declaró.

El jefe del ICE ha lanzado advertencias similares contra otras jurisdicciones consideradas ciudades o estados santuario, incluidos California, Nueva Jersey y Virginia, donde existen políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

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