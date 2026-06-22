Afirma militantes de la Fuerza del Pueblo y del PRM se suman al proyecto de Gonzalo Castillo en la Región Enriquillo

Barahona: En un dinámico movimiento político que reconfigura el panorama electoral de la región Enriquillo, cientos de miembros y simpatizantes pertenecientes a la Fuerza del Pueblo (FP) y al Partido Revolucionario Moderno (PRM), han manifestado de manera contundente su respaldo a la propuesta de Gonzalo Castillo.

Así lo informó Rafael Méndez (Fefelo), supervisor de campaña para la región Enriquillo del proyecto «Gonzalo Castillo Presidente», al evaluar el impacto de las recientes manifestaciones de apoyo recibido en las provincia de Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia.

De acuerdo con las declaraciones de Méndez, este masivo respaldo de militantes de otras parcelas políticas responde a la percepción generalizada de que el país requiere una conducción política respaldada por tres pilares fundamentales: unidad, experiencia y estabilidad.

El dirigente político enfatizó que Gonzalo está «Listo» para gobernar y es la figura idónea para estabilizar la nación frente a los desafíos económicos y sociales actuales.

El supervisor regional señaló que la búsqueda de un liderazgo gerencial probado ha acelerado este proceso de convergencia en Barahona. Méndez afirmó que en las próximas semanas se formalizarán nuevos encuentros zonales para coordinar los trabajos de cara al proceso electoral consolidando un bloque fuerte en todo el Sur del país.

Finalmente, Rafael Méndez, en representación del proyecto presidencial en la región Enriquillo, invitó a todos los sectores de la sociedad civil, movimientos independientes y ciudadanos no partidistas a sumarse a una propuesta que prioriza el bienestar colectivo y la firmeza institucional.

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