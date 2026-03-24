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Nacionales

Aduanas detecta pasajero que intento ingresar 350 mil dólares sin declarar

En el Aeropuerto Internacional del Cibao mediante rayos X.

PRIMICIAS DIGITAL24 de marzo de 2026
3 1 minuto de lectura

Santo Domingo, R.D.- Miembros de la Dirección General de Aduanas (DGA), detectaron unos US$350,352.00 que un pasajero trató de introducir al país sin la declaración correspondiente al arribar por el Aeropuerto Internacional del Cibao. 

Ese monto equivale a unos RD$20.9 millones de pesos, a la tasa de cambio actual. 

La detección fue posible con el uso de los equipos de inspección no intrusiva que opera el personal de la DGA en dicha terminal, quienes se percataron de una irregularidad en uno de los equipajes de dicho pasajero. 

A raíz de este hallazgo, tanto el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA) y otros organismos de seguridad del Estado, se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, a los fines de determinar responsabilidades y agotar los procedimientos que establece la ley. 

La Dirección General de Aduanas reafirmó su compromiso con la vigilancia y control del flujo de mercancías y valores en los puntos en todos los puertos y aeropuertos del país. 

Dicha labor se realiza apoyada en tecnología y de inteligencia basada en perfilamiento de riesgos.  

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