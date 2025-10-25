Adompretur reafirma su compromiso con el turismo sostenible

Santo Domingo, viernes 24 de octubre 2025.- La Asociación Dominicana de la Prensa Turística (Adompretur) dejó formalmente instalado este viernes su stand en la vigésima novena edición de la Bolsa Turística del Caribe (BTC 2025), durante una sencilla ceremonia que contó con la presencia de miembros de su junta directiva y representantes del sector.

El evento, inaugurado la noche del jueves en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, marca el inicio de tres días de exhibiciones, conferencias y encuentros de negocios que colocan a Santo Domingo en el centro de la atención regional.

Durante la apertura del stand de Adompretur, la representación institucional, liderada por su presidenta Sarah Hernández, ratificó el compromiso de la prensa turística con la sostenibilidad y la promoción responsable del destino República Dominicana.

“Nuestra presencia aquí no es un simple acto protocolar, sino una muestra de respaldo a este espacio de intercambio y crecimiento. Participar en esta feria reafirma el valor de los acuerdos que hemos suscrito con la BTC y refleja, sobre todo, nuestro compromiso firme con el desarrollo del turismo sostenible”, expresó la presidenta de Adompretur.

En su discurso Hernández también hizo referencia al contexto internacional y los desafíos actuales del turismo. “En un escenario marcado por tensiones globales y fluctuaciones en los mercados emisores, es muy importante la cooperación entre los sectores público y privado, junto a los comunicadores turísticos, para mantener la estabilidad del flujo de visitantes hacia el país”.

Reconoció, además, el trabajo del ministro de Turismo, David Collado, por su enfoque estratégico en la apertura de nuevos mercados y la consolidación de República Dominicana como líder del turismo caribeño.

“Hoy más que nunca, la colaboración entre todos los actores del turismo es muy importante. Desde la comunicación, tenemos el deber de promover los valores de nuestro país, defender su sostenibilidad y proyectar su autenticidad ante el mundo”, afirmó Hernández.

Inauguración de la BTC 2025

El jueves en la noche, el presidente de la BTC, Luis Felipe Aquino, encabezó el acto inaugural y resaltó el papel de la feria como espacio de encuentro y promoción de la oferta turística dominicana. “La Bolsa Turística del Caribe es un evento pionero en el país, enfocado en la diversificación de los mercados y el fortalecimiento del turismo regional”, expresó Aquino, destacando la relevancia de la unidad y la sostenibilidad en el desarrollo del sector.

La BTC 2025 reúne a más de un centenar de expositores, entre agencias de viajes, aerolíneas, cadenas hoteleras, instituciones educativas y organismos oficiales. Este encuentro, que se celebra del 23 al 25 de octubre, se consolida como una de las plataformas más relevantes para el negocio y la promoción del turismo en el Caribe.

Con cada edición, la Bolsa Turística del Caribe reafirma el papel de República Dominicana como epicentro del turismo caribeño y latinoamericano, impulsando la diversificación de la oferta, la innovación en servicios y el fortalecimiento de la imagen del país en los principales mercados internacionales.

La participación activa de Adompretur en esta edición de la BTC reafirma la importancia del periodismo turístico como puente entre la industria, los mercados internacionales y la sociedad, consolidando una visión compartida: un turismo dominicano competitivo, sostenible y orgulloso de su identidad.