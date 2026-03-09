ADN reconoce como Heroínas de la Cotidianidad a 33 mujeres destacadas por sus aportes

Santo Domingo, DN – En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Concejo de Regidores reconocieron como “Heroínas de la Cotidianidad” a 33 féminas sobresalientes en distintas áreas.

Durante un acto desarrollado en la Sala de Sesiones Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, recibieron reconocimientos mujeres que se han destacado socialmente por aportes comunitarios y religiosos, ejemplos de superación y logros académicos.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria general del cabildo, Elizabeth Mateo, y por el presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya. Además, estuvo el diputado Manuel Núñez, regidores y familiares de las homenajeadas.

Precisamente, Moya felicitó a las asistentes y valoró los aportes que a lo largo de los años han realizado para el bien de la sociedad dominicana.

“La verdad es que para nosotros en el Concejo de Regidores y la Alcaldía del Distrito Nacional, en nombre de la alcaldesa Carolina Mejía, es un grato honor reconocer a ustedes como mujeres destacadas en sus territorios, en sus casas, en sus barrios, en sus hábitats”, señaló Moya.

La presidenta de la Comisión de Género, regidora Shade Medina, afirmó que el reconocimiento nace del profundo respeto y admiración que sienten por las mujeres que desde distintos espacios realizan aportes extraordinarios que transforman vidas, comunidades y generaciones.

“Hoy celebramos a mujeres líderes, servidoras comunitarias, trabajadoras incansables y que luchan con valores y contribuyen silenciosamente al desarrollo de nuestra nación”, apuntó Medina.

Durante el encuentro fueron reconocidas Estanailda Disla Palomino (póstumo), María Fortuna Nova, Eneria Regalado Pozo, Joselín Altagracia Sosa Mejía, Santa Polanco Paredes, María Altagracia de Oleo Montero, Inés Altagracia Fermín, Luisa Veloz Galván, Mayra Elizabeth de la Rosa y Delia Margarita Mojica.

También Rossemary Bonifacio Báez, Lourdes Edermira Rodríguez, Wendy Concepción Severino, Gisela Nova Campusano, Carmen Rodríguez García, Yomayri Portorreal de Castro, Ivelisse Rivera de Díaz, Teolinda de León Mendoza, Consuelo Morillo Carela, Adelfa Terrero y Victoria Evangelista Medina.

Asimismo, Gladys Delia Garces, Dinorah Jesús Frías, Sada Gerda de Florentino, Altagracia Piedad Rodríguez, Hilda Mercedes Ventura, Rossanna Cristina Rosario, Verenice Páez de Contreras, Luisa Ysabel Ovando, Ana Antonia Pérez, Josefa Peña Vega y Juana Rodríguez Estrella.

Desde 1977, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con el propósito de reflexionar sobre la importancia de garantizar los derechos de todas las mujeres, así como reconocer su participación en todos los ámbitos de la sociedad.

Visited 1 times, 1 visit(s) today