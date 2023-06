Abel Martínez propone alianza a Fuerza del Pueblo

El aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicano (PLD), Abel Martínez, propuso este jueves una alianza con la Fuerza del Pueblo, en la que el candidato que encabece la boleta presidencial sea el del partido que obtenga mejores resultados en las elecciones municipales.

Martínez ha reiterado en diversas ocasiones que en el PLD “no habrá ningún tipo de alianzas con aquellos que se aliaron en el 2020 para atropellar al pueblo”, en referencia al partido presidido por el exmandatario Leonel Fernández, que en el 2020 formalizó una coalición con el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Las alianzas deben ser transparentes, no deben ser tras bastidores, engañando a la gente, como hicieron en el 2020. Chequeen los senadores que salieron, si la Fuerza del Pueblo llevó senadores ahí, lo tenía cuadrado antes, y con otros tres más que no llegaron a salir, igual con algunos alcaldes. `Te vamos a apoyar, pero después de que tú ganes te vas con nosotros”, manifestó al ser entrevistado en el programa Esto No Es Radio.

Martinez reiteró que el partido morado está en conversación con otras organizaciones políticas, “que entiendan que el bienestar del pueblo está por encima de todo”.