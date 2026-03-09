AARP-NY: Crecientes costos servicios públicos están sumiendo adultos mayores en angustia financiera; figuran miles de dominicanos

NUEVA YORK.- Una nueva encuesta de AARP-NY revela que los crecientes costos de servicios públicos están sumiendo a los adultos mayores del estado en angustia financiera, forzando sacrificios alarmantes en gastos esenciales como comida y medicamentos.

Asimismo, obligándolos en asumir deudas para mantenerse al día con las crecientes facturas de servicios públicos. Entre los afectados figuran miles de dominicanos.

El informe “Desafíos de asequibilidad energética en NY” (Energy Affordability Challenges in NY), muestra una preocupación abrumadora entre los adultos mayores de 50 años a medida que los costos de servicios públicos continúan aumentando.

“Los servicios públicos no son un lujo, son esenciales para vivir con seguridad y dignidad; nadie debería tener que escoger entre pagar una factura de servicios públicos, comprar medicamentos o poner comida en la mesa, sostuvo Beth Finkel, directora estatal de AARP-NY.

Entre los adultos mayores de 50 años que pagan facturas, el 84 % dicen que sus gastos mensuales aumentaron en el último año. El 88 % están preocupados por el aumento continuo de los costos. Para lidiar con las facturas altas, muchos están sacrificando necesidades básicas.

El 56 % mantuvieron la temperatura de sus hogares en niveles incómodos; el 49 % redujeron gastos básicos como comestibles, artículos personales o transportación; el 22 % pidieron dinero prestado o se endeudaron; el 27 % pagaron otras cuentas tarde; y el 17 % redujeron sus gastos médicos, incluyendo la compra de medicamentos recetados.

La entidad insta a que se aprueben varias propuestas presentadas por la gobernadora y la legislatura que deben incluirse en un presupuesto estatal final y aprobarse antes de que la legislatura se suspenda en junio.

La AARP-NY es una organización sin fines de lucro y no partidista que: Lucha por los más de 125 millones de estadounidenses que tienen 50 años o más a nivel estatal y nacional. Permite a las personas elegir cómo viven a medida que envejecen.

Asimismo, proporciona asesoramiento experto sobre temas que importan a los adultos mayores y sus familias. Lucha para proteger y fortalecer la Seguridad Social y Medicare, reducir los precios de los medicamentos recetados y combatir el fraude.

