60 años después, persisten los mitos y tabúes alrededor de la sexualidad

Santo Domingo, D.N.- Profamilia anunció hoy la celebración de su 60 aniversario, con una mirada crítica al avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y señaló la falta de educación sexual integral en las escuelas con información adecuada a cada edad, como una deuda que cada día suma intereses.

“Para Profamilia, la educación sexual integral fomenta en las y los jóvenes el autoconocimiento, el cuidado y valoración del cuerpo, promueve actitudes apropiadas frente a la sexualidad y contribuye a detener el abuso”, señaló Magaly Caram, directora ejecutiva de la institución, al enfatizar que es responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad promover en la gente joven la conciencia crítica sobre su cuerpo y dotarles de las herramientas para tomar decisiones informadas.

Al celebrar su 60 aniversario este 14 de marzo, la institución valoró los avances en materia de salud sexual y salud reproductiva y reconoció los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil, sin embargo, consideró que aún hay mucho camino por recorrer y quedan retos que asumir, como continuar la disminución de embarazos en adolescentes, así como la mortalidad materna y la dificultad de acceso a métodos anticonceptivos que aún perdura.

Dijo Caram que, “en el 1966, uno de los grandes retos fue enfrentar los mitos y tabúes relacionados con la sexualidad y con la planificación familiar, paradójicamente, este sigue siendo un gran desafío en el 2026”.

También se refirió a la necesidad de marcos jurídicos robustos y una ruta crítica de denuncia y sanción de la violencia basada en género bien definida, al señalar que históricamente, las mujeres, las juventudes y la población en situación de vulnerabilidad son quienes sufren con mayor rigor la falta de políticas públicas o los vacíos legales.

Recordó que la propuesta de Ley Orgánica Integral de Prevención, Atención, Persecución, Sanción y Reparación para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se encuentra en el Congreso desde el 2022 y que el proyecto de Ley de Salud sexual y Salud Reproductiva ha estado en el Congreso de manera intermitente.

Profamilia, 60 años por la salud sexual y la salud reproductiva

Con el lema de la procreación consciente, la libertad de decisión y los derechos humanos, Profamilia colocó la educación como piedra angular de sus acciones, reconfirmado con el trabajo de las promotoras comunitarias y la educación masiva por radio a mediados de los años 70 que alcanzó a 125,000 oyentes.

Profamilia cuenta hoy con un programa clínico con siete centros en diferentes puntos del país y dos unidades móviles, que empezó en el 1968 con un modesto consultorio especializado en salud sexual y salud reproductiva.

En estas seis décadas, Profamilia estableció su liderazgo como institución pionera en servicios y productos de planificación familiar, en educación sexual integral y en mejorar el acceso a métodos anticonceptivos en la República Dominicana.

También la detección de violencia de género en la historia clínica, la educación sexual integral a través de pares; la prevención de la violencia basada en género; la promoción de una paternidad responsable y masculinidad positiva, forman parte de los ejes de trabajo de la institución.

La certificación con la Norma ISO 9001-2015 es una reafirmación del compromiso de Profamilia con la sociedad y un reconocimiento al aporte de muchas personas a lo largo de los años, para forjar una institución que asume el reto de ofrecer productos y servicios misionales; especialidades médicas y ejecutar la labor de incidencia que le caracteriza, acorde con lo que establece su Plan Estratégico.

Celebrar los 60 años de Profamilia es hablar de una trayectoria de resiliencia y compromiso institucional con el bienestar social.

Estadísticas que hablan

Desde el 1968, las clínicas de Profamilia ofrecen servicios especializados en la salud sexual y la salud reproductiva. Las estadísticas desde el 1968 en que se fundó la primera Clínica Modelo -hoy Clínica Profamilia Evangelina Rodríguez- hasta el 2025, con siete clínicas y dos unidades de atención primaria, destacan:

17,251,375 servicios de salud.

servicios de salud. 110,144,864 unidades de métodos anticonceptivos distribuidos.

unidades de métodos anticonceptivos distribuidos. 1,941,135 consultas de ginecología, que ponen el foco en la salud femenina.

consultas de ginecología, que ponen el foco en la salud femenina. 775,444 pruebas de Papanicolaou (Pap), enfocadas en la lucha contra el cáncer de cérvix.

pruebas de Papanicolaou (Pap), enfocadas en la lucha contra el cáncer de cérvix. 99,606 consultas de mamas y 146,999 mamografías, clave en la detección temprana del cáncer de mama.

consultas de mamas y mamografías, clave en la detección temprana del cáncer de mama. 57,000 mujeres y niñas mayores de 13 años tamizadas en consulta para la detección de violencia basada en género, entre 2021 y 2025, en estricto cumplimiento del protocolo institucional de confidencialidad, consentimiento informado y la activación de rutas de denuncia y protección cuando son requeridas.

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