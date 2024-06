Yankees solicitan ayuda para joven origen dominicano necesita riñón

Por Jhonny Trinidad

NUEVA YORK.- El equipo de Grandes Ligas Yankees de Nueva York solicitó la ayuda de la comunidad para un joven de origen dominicano que necesita un trasplante de riñón.

El joven es Onil Trinidad Pimentel, quien fue invitado junto a su familia al estadio de los «Mulos del Bronx», donde compartió con varias estrellas, entre ellas el dirigente Aaron Boone y los jugadores Juan Soto, Jahmai Jones, Austin Wells, Gleyber Torres, José Treviño y Alex Verdugo.

Boone animó a Trinidad Pimentel a seguir superándose, luchar hasta que logre sus metas y lo felicitó por sus logros y su ejemplar comportamiento.

A Trinidad Pimentel le acompañaron sus padres, Adal Santiago Trinidad (Chichio) y Glenis Pimentel; sus hermanos Eric, Christopher, Roniel y Adalis, así como su primo Jhonniel, su cuñada Inés Nazario, su sobrina Delilah y su amigo Raymond Núñez.

En su afán de ayudar a las personas necesitadas y que atraviesan por alguna situación de precariedad, Yankees se asoció con Donate Life y motivó a sus fanáticos a que se inscriban como posibles donantes de órganos: Register as an Organ and Tissue Donor – Donate Life New York State ( donatelifenys.org