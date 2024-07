Ya viene un fenómeno del cine dominicano de ficción: Aire

Aire aporta sorpresas temáticas y de género fílmico para el público y la crítica,

representa un planteamiento nuevo y un mensaje social frontal, en el marco de

estándares internacionales

José Rafael Sosa

Se acerca el jueves 15 de agosto próximo, del estreno de la película de ciencia ficción

Aire, (Leticia Tonos) y es probable que el público no tenga precisión de la

trascendencia que supone esta producción.

Es una película que cumple con un sueño de su directora: lograr una producción de

calidad internacional, que pueda ser proyectada en cualquier cine del mundo, con el

orgullo de exhibir estándares internacionales en un género poco usual en nuestras

marcas de cine nacionales latinoamericanas. Un proyecto inusual.

Sin dudas que Aire es la expresión de una de las características del buen artista: el

atrevimiento, a lo cual se suma la renovación personal de creación estética.

Aire, cuyo guion se inició escritura en 2019, continuó con su rodaje a finales de 2020 y

principios de 2021 con una postproducción en el país y España, para dar forma a un

proyecto en coproducción que ha de establecer un importante precedente en la

estética y la temática del género ficción en República Dominicana.

Leticia Tonos

La cinta, tras su trama distópica, trata temas de notable incidencia humana, sobre lo

cual Tonos nos dice: “Las redes sociales nos han convertido en la generación más

solitaria y ansiosa de la historia. Hemos perdido la capacidad de relacionarnos de

manera personal, la neurosis y la falta de intimidad parecen alejarse cada vez más del

horizonte de las relaciones humanas”.

Y agrega: La ciencia ficción ha sido un género casi prohibido en Latinoamérica, aún

más en el Caribe. Por ello, asumir el reto de llevar a cabo una historia futurista en toda

su dimensión y consecuencia es en sí una revolución. Merecemos formar parte de la

conversación acerca del futuro de la humanidad y brindar nuestro punto de vista único

a este diálogo, no necesariamente a través de fuegos artificiales y producciones de

gran espectáculo, pero sí contando una historia íntima acerca de dos seres humanos

que no saben cómo interactuar entre sí”.

¿Qué hace especial a Aire?

La película procede de haber sido selección oficial en los festivales de cine de

Rotterdam, Bifán, Galway, Zagreb, tras la evaluación de sus jurados de admisión, lo

que revela que tiene los estándares internacionales de calidad como para ser

admitida.

La cinta es una coproducción con España, en la cual se ha logrado reunir una

compuesta relación de recursos humanos y técnicos nacionales e internacionales

(talentos, estudios, guionistas, productoras) para lograr el proyecto.

La estructura del boonker en que se refugia la protagonista fue construida en Estudios

Lantica con materiales reciclados para ser consecuente con el planteamiento

ecológico de la cinta.

El guion estuvo a cargo de uno de los guionistas dominicanos más agudos, Junior –

Negro – Rosario, y con tratamientos posteriores de los guionistas Arturo Arango

Narrador, ensayista y guionista de cine cubano y el también dominicano, Rodolfo

Báez, novelista y uno de los líderes del movimiento literario de ciencia ficción en la

República Dominicana.

El nivel de estética que alcanza, a partir de lo que se ve en las fotos y el tráiler, se ha

logrado gracias a la colaboración de las productoras: Lántica Media SRL (República

Dominicana) Importante empresa de medios que invierte en varios segmentos de la

industria del entretenimiento. Es un estudio que ha estado a cargo de desarrollar la

mayor parte de las películas dominicanas de calidad autoral y comerciales;

Producciones Línea Espinal SRL (República Dominicana) Fundada en el 2001, pionera

en coproducciones cinematográficas en la República Dominicana con Francia,

España, Puerto Rico, Haití, entre otros, se caracterizan por producir contenidos

propios de factura internacional.

En la postproducción, figura la empresa Menos es más producciones SRL (R.

Dominicana) que ha coproducido varias películas con compañías en México, Panamá,

Perú y España. Su objetivo es llevar el cine dominicano a las plataformas mainstream

y Contrasentido PC (España), productora y post productora especializada en la

generación de Efectos Especiales (VFX) de alta gama, generadora de contenidos para

cine y TV.

Los talentos

Aire es una película de elenco resumido.

Tiene a “Tania”, a cargo de Sophie Gaëlle, actriz franco-mexicana que obtuvo

popularidad como “Irina Vorodín” en la serie El Señor de los Cielos y otros papeles

importantes en Rosario Tijeras y la serie original de Netflix Monarca y a “Azarías”.

Jalsen Santana. Actor dominicano de extensa trayectoria interpreta a un enigmático

sobreviviente con cualidades que le permiten una mayor resistencia al inclemente

mundo exterior. Al llegar al búnker ve su oportunidad de salvarse, pero ¿podrá ver más

allá de su propia supervivencia y atreverse a querer algo más?

Y finalmente se tiene a “Vida” interpretada en su voz por Paz Vega, internacionalmente

reconocida actriz española, encarna a VIDA, sistema de Inteligencia Artificial cuya

directriz principal es conservar a Tania con vida, controla todo lo que ocurre dentro del

micro universo del búnker. Este sistema aparentemente inofensivo, se verá

involucrado en una dinámica que podría resultar demasiado humana para sus

algoritmos.

Sinopsis

En el año 2147 la contaminación ambiental producto de la Gran Guerra Química

redujo la población mundial a nivel de extinción. TANIA, una bióloga conservacionista

busca auto inseminarse con la ayuda de VIDA, un sistema de Inteligencia Artificial,

pero después de la llegada de AZARÍAS, un ingenioso viajero con un pasado oculto, la

tensión en este ménage a trois será tan tóxica como el mundo en el que viven.

FICHA TECNICA

GÉNERO: Ciencia Ficción

IDIOMA: español

DURACIÓN: 90 mins.

ELENCO: Sophie Gaëlle / Jalsen Santana / Paz Vega

GUIÓN: Leticia Tonos / Junior Rosario / Rodolfo Báez

DIRECTORA: Leticia Tonos Paniagua

PRODUCTORES: Leticia Tonos Paniagua / Jalsen Santana

PRODUCTORES EJECUTIVOS: Albert Martínez / Rafael Elías Muñoz

CASA PRODUCTORA: Línea Espiral / – ES + / Lantica Media / Contrasentido

PAÍSES CO-PRODUCTORES: República Dominicana / España

Pie de foto

Cartel de la película Aire, de Leticia Tonos.

Escenas de la película de ciencia ficción Aire, que se estrena el 15 de agosto.

Leticia Tonos, directora de Aire.

Sophie Gaëlle, actriz franco/mexicana es la protagonista de Aire.

Jalsel Santana, actor dominicano a cargo del protagónico masculino de Aire.