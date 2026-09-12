IOMG gradúa a su primera promoción de licenciados en Derecho

Leonel Melo, presidente de OMG, instó a los graduandos a cultivar el propósito, la curiosidad, el discernimiento, la empatía, la vocación de aprendizaje continuo y el coraje para cuestionar paradigmas y construir mejoras sustanciales en su entorno

SANTO DOMINGO. – El Instituto OMG (IOMG) celebró un hito histórico institucional al graduar su primera promoción de licenciados en Derecho, a quienes bautizaron como los “Transformadores”, durante su quinta cceremonia de Graduación Ordinaria, en la que también se invistieron nuevos profesionales de sus programas de maestría en Derecho Público Económico, Estrategia Legal y Derecho de las Transacciones de Negocios.

Con esta investidura, la Escuela de Derecho pone a disposición del país a un perfil profesional distintivo: juristas formados bajo un modelo académico de alta exigencia, no tradicional, enfocado en el Análisis Económico del Derecho y el Método del Caso. Se trata de profesionales preparados no solo para aplicar la norma, sino para cuestionar supuestos, diseñar soluciones estratégicas e instrumentalizar el Derecho como un motor de desarrollo, bienestar y competitividad para la sociedad.

Transformación, inteligencia humana y visión académica

La ceremonia contó con las palabras de Leonel Melo Guerrero, presidente de OMG e ideólogo e impulsor original del programa de Grado en Derecho de la escuela. En su intervención magistral titulada “Aprendizajes sobre Transformación”, Melo reflexionó sobre la génesis del programa y conectó la experiencia formativa de los graduandos con el lema adoptado por OMG con motivo de su vigésimo quinto aniversario: “25 años aprendiendo”.

Melo enfatizó que transformar exige cambiar con propósito y rigor. “El Derecho es uno de los instrumentos de transformación más poderosos que ha creado la humanidad; por eso, quienes lo ejercemos tenemos la responsabilidad de responder constantemente: ¿para qué? y ¿para quién?”.

Asimismo, al abordar el impacto de la tecnología en la práctica jurídica, puntualizó que “La inteligencia artificial no transforma, y no los hará distintivos; es un instrumento. La inteligencia humana se transforma. No existe un corazón profesional artificial”. Exhortó a los nuevos egresados a cultivar el propósito, la curiosidad, el discernimiento, la empatía, la vocación de aprendizaje continuo y el coraje para cuestionar paradigmas y construir mejoras sustanciales en su entorno.

Compromiso con el rigor y la excelencia académica

La rectora del IOMG, Belkis Guerrero Villalona, ofreció las palabras de bienvenida y tomó el juramento a los graduandos, destacando que la consolidación del instituto como un centro de formación e investigación jurídica independiente y de vanguardia. Resaltó el orgullo institucional de ver materializado el propósito de formar juristas desde las aulas de grado con los más altos estándares éticos, visión interdisciplinaria y sentido de responsabilidad social.

Asimismo, la vicerrectora académica, Mónika Melo, formalizó la entrega de los graduandos a la sociedad y resaltó la disciplina, dedicación y superación demostradas al cumplir con las exigencias del Reglamento Académico de la institución.

Voz de los graduandos y proyección internacional

En representación de los graduandos, la licenciada en Derecho Gabriela Espinal Fermín, quien obtuvo la distinción Summa Cum Laude, pronunció el discurso central de los estudiantes, en el que destacó la formación integral y el compromiso ético adquirido.

“Ser Transformadores del Derecho hoy deja de ser simplemente el nombre de nuestra promoción; a partir de ahora es una responsabilidad, una invitación y una promesa. La promesa de que, dondequiera que estemos, utilizaremos el dderecho para cambiar realidades, con excelencia, criterio, empatía e integridad, convirtiendo nuestra preparación en una herramienta de servicio”, afirmó.

Durante la investidura, se reconocieron también a los graduandos que completaron el Curso Universitario de Derecho Digital y de las Tecnologías, fruto de la colaboración académica internacional entre el IOMG y el Centro de Estudios Garrigues de Madrid, España.

El acto contó con la presencia de directivos del IOMG y de la Fundación OMG, miembros del Consejo de Regentes, autoridades académicas, docentes, invitados especiales y familiares de los graduandos.

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