UNA DEMOCRACIA CARA Y MALA

Por JUAN T H

La democracia de la República Dominicana debe estar entre las más caras,

injustas y malas del mundo, porque benefician a unos pocos y perjudican a

la mayoría, creando un desbalance extraordinario.

La mayoría de los ricos, empresarios, importadores, exportadores,

comerciantes, etc., evaden el pago sobre la renta, reciben subsidios que

superan los 400 mil millones de pesos todos los años, los políticos

acaparan millones del presupuesto de la nación otorgados por la Junta

Central Electoral.

No me equivoco si afirmo categóricamente que la nuestra es una

democracia, si le podemos llamar democracia, a un sistema injusto, con

una economía que crece todos los años, pero que no se retribuye de

manera armónica.

No es casual que en el país tengamos más de 26 mil privados de libertad,

más del 90% de escasos recursos económicos (pobres de solemnidad),

mientras que el 64% tienen medidas de coerción (presos preventivos,

muchos enfermos, sin dinero para pagar un abogado, una fianza, o los

medicamentos necesarios. Las cárceles no son más que cementerios de

hombres vivos. (Y mujeres también)

Seguimos luchando, como diría Cervantes, contra la injusticia, el miedo y

la ignorancia, que pesan demasiado entre los pobres que creen que su

situación económica es un mandato divino, que nacieron para ser pobres.

Su esperanza está en la otra vida. No saben que no hay otra vida, que es

necesario vivir esta vida de la mejor manera posible sin la intervención de

Dios.

Nadie nace para ser pobre. Vivir y morir en medio de la pobreza es un

castigo, no una bendición. Si no existieran las Fuerzas Armadas y la Policía

Nacional el sistema no se mantendría ni un solo día. Los organismos

militares fueron creados para proteger y defender los intereses de los

oligarcas, “tutumpotes” o como usted los quiera llamar.

La justicia, de igual modo, está concebida para proteger y defender los

intereses de esa misma oligarquía. Militares, abogados, fiscales,

periodistas y jueces, forman un sistema único, no para hacer justicia, sino

para garantizar las injusticias más execrables.

El profesor Juan Bosch lo explica muy bien en su obra, el Estado, que bien

puede ser considera un plagio del libro de Federico Engels, el Estado, la

Sociedad Privada y el Estado, donde explica la naturaleza de clase del

sistema judicial y militar de las llamadas democracias occidentales.

Mientras exista el Estado no habrá libertad, dijo Engels. El Estado tiene

una naturaleza de clase, con el dominio de la violencia, (Mao dijo que el

poder nace del fusil) sino de la estructura económica, judicial y

comunicacional porque los medios de comunicación también responden a

sus intereses.

He estado opuesto, desde el principio, coherentemente con el subsidio a

los partidos políticos (el que quiera hacer política que lo haga con su

dinero), al barrilito que le otorgan a los senadores, al cofrecito a los

diputados, al dinero del día de los Reyes Magos, de las Madres, del Niño,

etc. (el diputado o senador que quieran hacer regalos, que lo haga con su

dinero, no con el dinero del pueblo) también soy opuesto a las dos

exoneraciones que cada cuatro años se les otorgan a los legisladores (el

que quiera vehículos de lujo que los compra con sus cuartos).

Hay que terminar con los privilegios de políticos y empresarios. Más de

400 mil pesos en exenciones fiscales, es “mucho con demasiado”. ¡Una

Barbaridad!

Si todos pagáramos nuestros impuestos religiosamente, la energía

eléctrica, el agua, la recogida de la basura, etc., no habría que hacer una

reforma fiscal. Los cien mil millones que necesita el Estado lo obtendría

con facilidad, solo que en este patio los dueños del país evaden el fisco en

más del 40%. En esta media isla pagan impuestos los jodidos.

Decía mi padre Prospero Taveras, “no te preocupes, hijo, que algún día

ahorcan blanco”. Murió hace muchos años sin ver su predicción. (Nadie ha

visto un blanco ahorcado, solo los negros, esclavos por demás, mueren en

la horca o de hambre, que no es lo mismo, pero es igual)

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