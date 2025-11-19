- Publicidad -
Tribunal Superior Electoral aclara que César René Peñaló Ozuna, nunca ha sido juez ni empleado de esa alta corte

PRIMICIAS DIGITAL19 de noviembre de 2025
Santo Domingo. -El Tribunal Superior Electoral aclaró este miércoles que César René Peñaló Ozuna, nunca ha sido juez ni empleado de esa Alta Corte como se ha reseñado en algunos medios de comunicación.

La Alta Corte informó que las funciones de juez, las realizó en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal hasta el momento de suspensión.

En la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal desempeñaba las funciones de juez de segundo grado junto a los jueces César Darío Adhames, fallecido; Miguel Ángel Herrera Machado, Norma Bautista de Castillo, fallecido, y Félix María Matos Acevedo.

El TSE lamentó que algunos medios hayan reseñado como ex juez del Tribunal Superior Electoral cuando nunca ha estado vinculado a la justicia electoral.

Peñaló participó este martes en la tercera jornada de entrevistas a los aspirantes a ocupar una posición de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.

