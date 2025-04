Solución para Haití

No se logra nada con deportar ilegales haitianos, si estos regresan al país por los puestos fronterizos abonando al millonario macuteo. No se logra nada deportando a ilegales haitianos, si las empresas constructoras siguen contratando a los mejores albañiles haitianos, pues los dominicanos son muy caros y escasos. No se logra nada deportando a ilegales haitianos, si la agricultura dominicana se queda sin mano de obra, pues a los dominicanos no les interesa el miserable salario del campo….(Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Sólo una: Ayudar, de ministerio a ministerio, a que Haití resuelva sus más graves problemas).