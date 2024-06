Señor Presidente detenga el círculo vicioso

Por: Roque Zabala

Desde la génesis del proyecto República Dominicana, el sector liberal ha

mostrado debilidad, desconocimiento del momento y la responsabilidad

que el pueblo le ha conferido para realizar los cambios, las

transformaciones que demanda la situación y convertirlo en el mejor país

del mundo, ahora con menos inequidad y desigualdad social.

Después del 27 de febrero de 1844, el 4 de junio Juan Pablo Duarte es

enviado al Cibao a resolver algunas dificultades que se presentaban en la

región, en Santiago los ciudadanos más prestantes se reúnen y en el

recibimiento que le hacen los proclaman para la presidencia de la

República; en Puerto Plata se repite, pero aquí la reunión la encabeza el

párroco Antonio Gonzáles Regalado, en ambos emite juicios ambivalentes

y no se puede decir que la aceptara. En Santiago dice, “Sensible a la honra

que acabáis de hacerme, dispensándome vuestros sufragios, nada me será

tan lisonjero que saber corresponder a ella llenando vuestras esperanzas,

no por la gloria que de ella me resultaría, sino por la satisfacción de veros,

cual lo deseo, libres, felices, independientes y tranquilos y en perfecta

unión y armonía llenar vuestros destinos, cumpliendo religiosamente los

deberes que habéis para con Dios, para con la Patria, para con la libertad y

para vosotros mismos.” En Puerto Plata no expresa claramente la

aceptación, “Yo proclamo solemnemente en presencia de tantos

ciudadanos que expresen sincera inclinación a mis propósitos republicanos,

que a pesar de las hondas heridas que sangran en mi alma, el perdón, la

justicia y el sumo bien de la patria serán mis formas individuales y políticas

hasta el fin de mi existencia.” La duda que expresan sus palabras provoca

que los sectores que le apoyaron se vuelvan en su contra, y es apresado, el

22 de agosto mediante resolución de la Junta Central Gubernativa es

deportado, inicia su segundo exilio.

El 6 de noviembre con la aprobación de la Constitución y la juramentación

de Pedro Santana se inician los 17 años de la primera República y con

Buenaventura Báez se disputan la presidencia, uno sustituye al otro, solo

Manuel Jiménez gobierna un año 1848-1849, concluye el 18 de marzo de

1861 con la anexión a España, y la parte Este de la isla se convierte en

provincia de la “madre patria”.

El 16 de agosto de 1863 un grupo de patriotas encabezados por Santiago

Rodríguez y Gregorio Luperón proclaman en Capotillo la restauración de la

República, después de expulsar los anexionistas de Santiago, el 14 de

septiembre eligen a José Antonio Salcedo Presidente del gobierno en arma.

Después de un año quedan reducidos a la Capital, también comienzan las

contradicciones del sector liberal que tienen su mayor expresión con el

asesinato del expresidente durante el gobierno de Gaspar Polanco que

nadie duda fue en cumplimiento de una orden por lo que fue perseguido.

El 15 de julio de 1865, después de concluida las negociaciones las tropas

españolas abandonan el país, el león de Castilla había sido derrotado, pero

la lucha interna y la inestabilidad política, el sector liberal pierde una nueva

oportunidad y posibilitan el retorno al poder de Báez, su gobierno de los

seis años -1868-1873-, en el siglo XIX es la mayor expresión del crimen, el

saqueo y la corrupción. Sobre todo, el crimen político, una banda de

asesinos que integran Baúl, Solito, Mandé, Sindo, Ventana, Linito y Pijilito

recorre el país entre los que se mencionan el asesinato de Andrés y Fermín

Ogando en Cambronal, el primero Ministro de Guerra del gobierno en arma

del general José María Cabral. Esto unido a la lucha de Luperón lo debilitan,

el 25 de noviembre de 1873 Ignacio María Gonzáles gobernador de Puerto

Plata encabeza el movimiento “unionista” pronunciándose contra el

gobierno de la Capital y Báez renuncia y sale al exilio.

Llega al poder un demócrata, la apertura de la nueva administración y la

estabilidad produce efectos positivos en la economía, el 9 de noviembre de

1874 firma un Tratado de Paz, Amistad y Comercio con el Presidente de

Haití con el objetivo de establecer y mantener relaciones armoniosas entre

las dos naciones que comparten la isla. Algunas de sus actuaciones con los

recursos cuestionada por algunos, la Liga de la Paz y la Sociedad Amantes

de la Luz lo someten al Congreso, negociaciones entre los grupos que

interactúan llegan a un acuerdo para evitar la guerra, el Poder Legislativo lo

descarga de la acusación y Gonzáles renuncia a la presidencia. Desde ese

momento se produce un periodo de inestabilidad política y entre 1876-

1879 en doce oportunidades se cambian los que dirigen el poder ejecutivo,

Consejo de Estado febrero a abril de 1876, Ulises Francisco Espaillat abril a

octubre de 1876, Junta Gubernativa octubre-noviembre de 1876, Ignacio

María Gonzáles noviembre-diciembre de 1876, Marcos A. Cabral diciembre-

diciembre de1876, B. Báez diciembre-marzo 1876-1878, Ignacio María

Gonzáles marzo-mayo 1878, Cesáreo Guillermo mayo-julio de 1878, Ignacio

María Gonzáles Julio-septiembre de 1878, Gob. Provisional Septiembre-

febrero 1878-1879Cesareo Guillermo febrero-octubre 1879.

El 6 de octubre de 1879 Gregorio Luperón, líder del Partido Azul publica

un manifiesto en Puerto Plata con 150 firmas de civiles y militares

desconociendo el gobierno de la Capital y forma un gobierno provisional en

la ciudad la cual fue la declarada Capital provisional durante su mandato. Es

el periodo de mayor esplendor de la democracia en el siglo XIX. Comienza

un proceso político donde la educación y la libertad de expresión son parte

importante en la nueva administración. En la Superintendencia de

Educación se promueve la construcción de escuelas para la enseñanza

pública, también en los cuarteles para que los militares aprendan a leer y

escribir. Pero sus ejecutorias más sobresalientes son, un aporte del 25% a

quien publique un libro, hace un llamado a todos los periodistas para que

aumenten la circulación de periódicos, pero estos les responden lo poco

rentable y así mediante el decreto 1849 del 4 de mayo de 1880 subvenciona

con 40 pesos mensuales y se multiplican las publicaciones periódicas, el 7

de agosto de 1882 aparece El Telegrama primer diario del país. Interesado

porque la mayor cantidad de dirigentes liberales ocupen la presidencia

modifica la Constitución reduciendo a dos años el periodo y no cuatro. Los

avances que experimenta el país en la economía, la educación y la mejoría

de los habitantes corresponden a los nuevos tiempos, muy avanzado, pero

no para un pueblo que se encuentra en la manigua, no impide que el 7 de

enero de 1887 llegue Ulises Heureaux a la presidencia y utilizando todos los

recursos se mantiene en el poder hasta que el 26 de julio de 1899 es

ajusticiado en Moca. El sector liberal de alguna forma no lograba mantener

la apertura democrática inicial del Partido Azul.

La llegada al poder del Partido Revolucionario Dominicano y Antonio

Guzmán a la presidencia en su génesis aprueba la Ley No. 1, es un

manifiesto a la democracia y postula, 1-Amnistia para los presos políticos,

en la que se mencionan algunas leyes que se utilizan para perseguir

opositores como la Ley 36 sobre porte de arma y también la que limita las

reuniones; derogación de leyes aprobadas en el 1963, Ley 6, 70 y 71,

normativas en un momento que el país estaba prácticamente en guerra

que Balaguer utiliza para reprimir. El pueblo dominicano no conoce esta ley

y a pesar de un intento de hacer cambio en la estructura militar-policial con

retiros, pero no llegan a cambiar la actitud de estos formado en la dictadura

para que valoren al civil como un enemigo y estar muy alejado del mandato

constitucional, defender la vida, integridad y el patrimonio de la patria los

primeros y de la gente la policía. Entonces, se puede afirmar que el sector

liberal fracasa una vez más al no asimilar el momento para realizar los

cambios estructurales.

El 16 de agosto de 2020 llega a la presidencia Luis Abinader, sus

ejecutorias de honestidad, justicia y transparencia, también la ejecución de

programas sociales para disminuir la pobreza bien valorados por

organismos internacionales como la FAO son asimiladas por la población y

el 19 de mayo del 2024 vota mayoritariamente y pone en su mano la

mayoría calificada en el Congreso para hacer los cambios. El consenso que

usted busca entre gente comprometida con el pasado que se oponen a los

cambios en la Constitución porque aspiran a volver a gobernar, muy difícil

para no decir imposible, la corrupción y la impunidad no volverán, pero al

igual que Pedro Santana que modifica la Constitución en 1854 para

gobernar de acuerdo con sus postulados anti democráticos.

Señor Presidente, la mayoría calificada que usted tiene en el Poder

Legislativo es un compromiso que la población confía que asumirá, no solo

en el candado para impedir las maniobras de los que intentan gobernar

mientras respiren, también debe comenzar con la justicia, es un proceso

largo, pero sino se comienza nunca se terminará y la génesis es un CNM que

no este dominado y controlado por ningún poder del Estado como en la

actualidad. También jueces de carrera para sacar los políticos de la

magistratura.

Señor Presidente indiscutiblemente usted ha realizado importantes

cambios en la policía, pero es divergente con las necesidades que tiene la

institución, los que ingresan tienen la misma orientación del pasado y se le

pueden ganar el equivalente a 1,000 dólares mensuales y no cambiarán

porque carecen del compromiso con la patria. En el PRM hay una cantidad

de profesionales que trabajaron en el 2020 y el 2024 para que usted ganara

en los dos eventos electorales, que no se le ha tomado en cuenta, es el

momento.

Señor Presidente, Ahora o nunca. 14-6-2024.-