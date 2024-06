Señor presidente, detenga el circulo vicioso

Por: Roque Zabala

La excelente labor de gobierno ejecutada en los primeros cuatro años, la

integración de amplios sectores de la oposición y la unidad interna del

Partido Revolucionario Moderno –PRM-, son sus éxitos, es la sabiduría

política aprendida en el camino que no debe cambiar en el momento por la

demostración divergente de la oposición con los cambios constitucionales

y fiscales que demanda la población por lo que hoy son más necesarios para

llevar a feliz término los objetivos que persigue en la próxima gestión.

Los programas exitosos para enfrentar grande reto como el Covi-19, los

efectos negativos para la economía de la guerra de Ucrania y el daño de los

fenómenos atmosférico a la agricultura, son indicativos de que el cuatrienio

2024-2028 será mejor. La claridad de la noche se puede ver desde el

atardecer.

Soterradamente hay indicios de que los compromisos con las diferentes

organizaciones se han cumplido con la participación que tienen con

candidatos que ganaron en las municipales, también en las congresuales

por lo que fortalecer su apoyo no exige mucho sacrificio, pero que debe

mantener en el futuro.

Sin embargo, su fortaleza tiene que buscarla en el PRM, es su base de

sustentación y del largo camino que debe recorrer la democracia, un día

cuando la esencia de la misma sean los principios de los dos doctrinarios

que más aportaron al sistema, Rousseau y Montesquieu, el primero con el

voto libre y mayoritario como la expresión de la representatividad de las

autoridades y el segundo con la existencia y cohabitación de tres poderes

independientes uno del otro con funciones establecida por las leyes.

Entonces un día en el atardecer contemplará su obra y repetir como el gran

Julio César al conocer la dimensión de Las Galia que había conquistado

pronuncia su célebre frase, vini, vidi, vInci; llegué, vi y vencí.

La complejidad de la actividad política en el país, también en el partido de

gobierno donde el trabajo en la organización según su práctica le da calidad

para exigir espacios a sus dirigentes es entendible, aunque divergente con

lo que es el compromiso de lucha por el bien común, pero sobre todo a

emular a Rigoberto López en la carta donde se despide de su madre, sale al

club donde asiste a una fiesta en 1956 y dice, “el primer compromiso de un

hombre es con la patria”, allí ajusticia a Tacho Somoza. También muy

alejado del pensamiento de Duarte, “La política no es una especulación; es

la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las

inteligencias nobles.”

Peor todavía, hay perros que ladran oponiéndose a la modificación a la

Constitución, también se opondrán al candado en la elección del

presidente, porque su proyecto no es la mejoría del pueblo dominicano, es

volver a la dirección del gobierno para fortalecer la clase de políticos

millonarios y un entorno de empresarios que no se le conocía hasta que el

PLD-FUPU llega en el 1996. Son perros que ladran por mandato, son los

mismos que objetaron los programas sociales -comedores económicos y

pensiones solidarias- durante el proceso electoral, y arguyen que las

elecciones fueron compradas, es el mismo que dijo en el 2012 que tenía 40

mil millones para ganar las elecciones, no creo que fueran de su patrimonio.

La historia de la humanidad después de los primeros pasos pone de

manifiesto como esencia de los conflictos la pobreza, inequidad y la

injusticia, esta es una tragedia en la República Dominicana donde es común

ver:

1-Multitudes de los sectores más desposeídos demandando

justicia y bastantes razones tienen, es una aspiración la formación de la

Policía Técnica Judicial bajo la dirección de la PGR y que se encargue del

proceso de investigación;

2-Las sentencias del Tribunal Constitucional y las altas

cortes no se cumplen, o se cumplen con una lentitud que bien califican para

ser negación de justicia;

3-Cualquier oficial o de cualquier grado irrespeta a un

magistrado no pasa nada, es la formación que recibieron de los 30 años de

la dictadura, muy presente en algunos poderes fácticos, cuando el

presidente de la nación más poderosa del mundo, EUA, respeta al

magistrado del nivel más bajo de la judicatura; y

4-Autoridades de diferentes niveles desacatan sentencias y

en otros casos la aplican medalaganariamente sin temor a recibir algún

castigo por la falta cometida.

Está claro que no modificar la Constitución en primera fase para iniciar

cambios sustanciales en la justicia equivale a entregarle ocho años en la

magistratura y el que gane las elecciones poder realizar los negocios,

sociedades y facilidades para que los amigos y familiares se conviertan en

millonarios de la noche a la mañana sin tener que responder frente a los

tribunales cuando en Latinoamérica algunos presidentes responden en la

justicia hasta por el tráfico de influencia.

Señor Presidente, los Jorge Mera es una de la familia más prestigiosa que

han sido inquilino del Palacio Nacional, un civilista y un demócrata que inicia

el camino de desmitificar la figura presidencial, que se paraba en los

semáforos, que se tomaba un coco de agua en la calle, que caminaba sin el

tradicional traje negro, que entregó exoneraciones a la clase media, pero

uno de los intelectuales del trujillismo, Joaquín Balaguer, ya lo tenía

encartado como el Procurador General de la República del gobierno en

armas en 1965 del Presidente Francisco Alberto Caamaño Deño que

combate contras las fuerzas del pasado, de las cavernas e interventora, al

llegar al poder en 1986 tampoco permitiría que las divergencias profundas

con su forma de gobernar fueran las comidillas diaria, sino de los periódicos,

por lo menos de la gente. Desde comprar piña, la supuesta desaparición de 45 mil

dólares de un viaje que él nunca le puso la mano, hacer transferencia

durante la transición y hasta una alegada asociación de malhechores entre las

acusaciones para darle circo al pueblo, sumiso siempre al pensamiento

social acorde con el gobernante de turno. Nadie sale a defender al

expresidente, ni siquiera su propio partido frente a un presidente que había

ganado las elecciones con un porcentaje muy bajo, es más con validar el

doble rayado, el ganador fue Jacobo Majluta.

Señor Presidente, no iniciar el largo camino de una justicia independiente,

no solo es dejar el pueblo expuesto a otros gobernantes que lleguen con

una comparsa de amigos, socios y familiares con la intención de hacer

negocios. El primer paso es un CNM independiente que ningún poder del

Estado controle para los acuerdos de aposento, es muy difícil que a futuro

exista otro gobernante con sus condiciones, usted es un antes y un después

y también está expuesto con su familia hasta de su propio partido, seguro,

si llegara gente comprometida con el pasado de corrupción e impunidad,

porque es fácil alienar la sociedad con la voluntad del gobierno de turno.

Señor Presidente, ahora o nunca.