Sellan con broche de oro despedidas doctor Lantigua en NY; partió como embajador RD hacia Italia

NUEVA YORK.- El pasado fin de semana la comunidad dominicana en esta ciudad selló con broche de oro la despedida, unas 20, al prominente médico quisqueyano Rafael Lantigua, quien partió este domingo hacia Italia para acreditarse como embajador de la RD en el país europeo.

Al evento organizado por el cónsul dominicano en NY, Jesús -Chú- Vásquez, en un restaurant en Manhattan, asistieron representantes de instituciones universitarias, profesionales, empresariales, políticas, periodísticas, comunitarias, sociales, religiosas y deportivas, entre otras.

El cónsul Vásquez, al pronunciar su discurso, sostuvo: “rendir homenaje a un hombre cuya trayectoria profesional y humana es motivo de orgullo para todos los dominicanos, especialmente en NY”.

“Ha desarrollado una impresionante carrera en la cual ha formado generaciones de médicos y profesores». Ha alcanzado la posición de vicedecano, siendo reconocido en la historia como el primer hispano en ser ascendido a profesor del Departamento de Medicina de esta prestigiosa universidad de Columbia”.

“Ha sido parte del equipo del hospital Presbiteriano, una de las instituciones médicas universitarias más reconocidas en los Estados Unidos y el mundo. Aquí, su legado es sinónimo de excelencia, vocación de servicio y entrega incondicional”, indicó Vásquez.

También hablaron el congresista Adriano Espaillat (D-13), el alcalde Eric Adams, los diputados dominicanos por la circunscripción 1-USA, y Guillermo Linares, en representación de la gobernadora Kathy Hochul.

Asimismo, la vicepresidenta de la Universidad de Columbia, Sandra Harry; Ydanis Rodríguez, Comisionado del DOT; y el reverendo Rubén Díaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos de NY, quien bendijo la actividad.

Desde la RD, el presidente Luis Abinader, en llamada telefónica en vivo, exaltó las cualidades humanitarias y profesionales del doctor Lantigua. Otros que avalaron sus cualidades, a través de pantalla gigante, fueron Hipólito Mejía y Milagros Ortiz Bosch, expresidente y exvicepresidenta de la república.

Asimismo, el doctor Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional (TC); Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; Peggy Cabral viuda Peña Gómez, y Laura Calventi, hija del fenecido médico Vinicio Calventi.

Por su parte, Lantigua expresó: «Antes de asumir este nuevo rol (embajador) serví a NY de diversas formas; como médico, educador, investigador y miembro activo de la comunidad, conectándome con sus necesidades, ya sea a través de la salud, la orientación a nuestra herencia compartida, porque siempre ha sentido que servir es un compromiso de vida, que solo ha crecido”.

«Representar a nuestro país es mucho más que una responsabilidad profesional, es un deber sagrado. En cada reunión, discurso e iniciativa he llevado el espíritu de Quisqueya, el ritmo del merengue, la fortaleza de nuestra gente y calor de nuestras tradiciones», indica Lanigua.

«Los dominicanos de nuestra comunidad en NY son nuestros mejores embajadores; cada día muestran al mundo quienes somos; resilientes, honestos, alegres, trabajadores y orgullosos de nuestro gentilicio».

«Aunque me voy de NY, no me estoy despidiendo, estoy comenzando un nuevo capítulo de mi vida, uno que inicia en Italia, pero que continúa por el mismo entusiasmo, la misma entrega y la misma devoción por servir a nuestra amada RD».

«Me voy con la confianza de que el legado de nuestro trabajo en NY vivirá, porque los legados no son solo los que construimos, sino los que inspiramos a otros continuarlos». «Tengo fe en que cada uno de ustedes seguirá llevando esta misión adelante», precisó Lantigua.

A la actividad asistieron cerca de 200 personas, entre ellos los embajadores Wellington Bencosme (ONU) y Manuel Feliz ante la UNESCO; los cónsules José Santana (NJ) y Lourdes Herrera (PA); la asambleísta Yudelka Tapia y Cristina Contreras, directora ejecutiva del Hospital Lincoln.

Además, Roberto Rojas, presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN); el dirigente político y comunitario Luis Mayobanex Rodríguez; del INDEX, John Sánchez y Aris Guevara; Ramona Hernández, directora del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY; Neftalí Fuerte y Javier Fuentes, dirigentes PRM-NY; Eddy Cuesta, director ejecutivo de Dominicanos USA (DUSA), y el médico Bienvenido Fajardo, entre otros.