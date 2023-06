¿Se desgrana o se degrada nuestra sociedad?

El modernismo de hoy, como consecuencia del estilo de la comunicación que

actualmente, por el mal uso de las redes, se está descomponiendo el idioma español o

castellano, que originalmente se hablaba en nuestro país. En España se hablan varios

dialectos: castellano, valenciano, catalán, gallego, etc.

Alguien dijo que el dominicano no tiene identidad. Por las tantas invasiones, no

sabíamos si éramos, españoles, italianos, franceses, ingleses o mexicano, ya que, con

la invasión haitiana (09 de febrero de 1822 al 27 de febrero de 1844), llegó a circular la

moneda mexicana en nuestro territorio, debido que, para ese entonces, México fue

invadida en dos ocasiones por Francia; la primera: 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de

1839 y la segunda: entre los años 1862 y 1867. Se dice que en Puerto Plata existió una

comunidad alemana.

Nuestro país ha librado muchas batallas frente a los invasores tratando de buscar la

identidad perdida desde el asalto de Cristóbal Colon, que más adelante, continuó con

las agresiones de los conquistadores.

Hoy, tenemos un nuevo formato que nos invade; “las redes sociales o social media”

formada movimientos estudiantiles, cuya dinámica comunicacional están creando por

medio de sus plataformas, un estilo de comunicar para diferentes tareas o fases de la

vida.

A través de estas plataformas se envían mensajes codificados que los únicos que los

saben descodificar, son aquellos que pertenecen al mismo grupo de donde sale el

mensaje. Los narcos tienen su código de comunicación para ejecutar cualquier tipo de

trabajo fuera de la Ley: (hacerle la vuelta), vigilar (hacer inteligencia), enterrar dinero

(caleta), mandar a matar (dale piso o ponlo a comer gladiolos), qué hay (Keloqué).

Esa forma de comunicar está siendo generalmente aceptada por nuestra sociedad, que

la generación “Z” utilizan este idioma, como: narcos traficantes, adolescentes y adultos

jóvenes, que se pasan la mayor cantidad de tiempo frente a una PC, Tablet o Celular,

“chateando”, escuchando música, bailando con letras y movimientos vulgares como:

“Reguetón, RAP y Dembow”

Por su influencia este tipo de idioma, hija directa de la tecnología, con sus definiciones

generalmente aceptada por la sociedad; además de su poder de socialización y

viralización, está desgranando y transformando el idioma, adoptando nuevos términos.

No obstante, a esa simbiosis negativa, esta influye poderosamente en las actividades

de la política nacional. ¿Al “desgranar y degradar” el idioma; cuál será el futuro de

nuestra sociedad con la generación “Z”?

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

Abogado-Comunicador

12 de junio del 2023