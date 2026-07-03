República Dominicana adquiere categoría de accionista clase A en el BCIE

La decisión fue adoptada durante la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores, máximo órgano de decisión de la institución, en la que participó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en su calidad de Gobernador Titular por la República Dominicana ante el BCIE

Oviedo, España. La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobó mediante resolución la incorporación de la República Dominicana a la lista de accionistas “Serie A” con lo que el país pasa a formar parte del 51 % de la participación accionaria junto a los países fundadores de esa institución.

Esa importante decisión se produjo durante la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del BCIE, celebrada en la ciudad de Oviedo, Principado de Asturias, España, en la que participó el ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, en calidad de Gobernador Titular ante este banco.

Mayor posibilidad inversión para impulsar el desarrollo de RD

La decisión aumenta el capital autorizado del BCIE, desde US$7,000 millones hasta US$10,000 millones, para continuar fortaleciendo el robusto perfil financiero del banco y ampliar su capacidad crediticia para apoyar proyectos estratégicos de inversión pública e infraestructura que contribuyan al desarrollo económico y social de los países miembros.

El encuentro, realizado el pasado viernes 26 de junio, reunió a ministros de Economía y Finanzas y altas autoridades responsables de las políticas económicas de los países miembros.

En este contexto, el ministro sostuvo reuniones bilaterales con autoridades del BCIE y representantes de otros países, orientadas a fortalecer la cooperación financiera e impulsar proyectos estratégicos para la República Dominicana.

El acto inaugural de la Asamblea incluyó intervenciones de la presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez; del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; así como del vicepresidente primero del Gobierno de España, ministro de Economía, Comercio y Empresa y gobernador Titular por España ante el BCIE, Carlos Cuerpo.

Sobre el BCIE

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución financiera multilateral de desarrollo, con carácter internacional.

Sus recursos se invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente.

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