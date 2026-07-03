Primicias julio 2026, embajadora EEUU defiende libertad de expresión, agenda de Abinader en tres provincias, Expo Hogar Banreservas, reducción entre tres y cinco pesos a las gasolinas y el gasoil, otros variados temas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La defensa de la libertad de expresión y difusion del pensamiento, vital en un sistema democrático, defendida por la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos; la agenda del presidente Luis Abinader, que incluye la inauguración de nueve obras en tres provincias, el pacto de Estado que propone la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynnoso, para combabir la violencia, la totalidad de los servicios restablecidos por Altice Dominicana, los 2, 645 fallecidos en Venezuela por los terremotos, el desafío del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la Junta Central Electoral (JCE), el bombardeo a la ley mordaza, los aportes de las zonas francas a la economia dominicana, los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, la compensación que recibirán los clientes de Altice Dominicana afectados por una avería, una condena de 10 años por un atraco a una mujer en Santiago de los Caballeros, la inteligencia artificial, tema de un estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el reconocimiento de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en el país, la creciente violencia de género, el anunciado recorrido semanal del ex presidente Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández en las provincias, un barbero dominicano ahogado en un río de Estados Unidos, protestas en Santiago de los Caballeros por el costo de la vida, los ataques de Rusia a Ucrania, son temas de impacto en República Dominicana y el mundo en Primicias julio 2026.
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Un anunciado paro nacional de médicos de 24 horas por un atropello judicial
ECONOMIA
La reducción entre RD$ 3.00 y RD$ 5.00 a las gasolinas y el gasoil
La congelación del precio del GLP, amas de casa reclaman reducción en su precio
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La aplicación de las medidas fiscales del gobierno
El barril de petróleo a US$ 68.70 el viernes 3 de julio 2026
ExpoHogar Banreservas, del 2 al 31 de julio 2026
El alza entre RD$ 5.00 y RD$ 25.00 en el precio del pasaje en el transporte público
Reclamos para que el gobierno descongele los precios de los combustibles
El reclamo de la Fuerza del Pueblo para que el gobierno explique el manejo de los precios de los combustibles
Una fábrica ilegal de ron adulterado desmantelada en Azua
Las alzas en las tarifas del transporte público a partir del próximo lunes en 47 rutas
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SANTO DOMINGO OESTE
El abuso policial contra un joven en Herrera, al que le dispararon a quema ropa