Primicias julio 2026, embajadora EEUU defiende libertad de expresión, agenda de Abinader en tres provincias, Expo Hogar Banreservas, reducción entre tres y cinco pesos a las gasolinas y el gasoil, otros variados temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La defensa de la libertad de expresión y difusion del pensamiento, vital en un sistema democrático, defendida por la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos; la agenda del presidente Luis Abinader, que incluye la inauguración de nueve obras en tres provincias, el pacto de Estado que propone la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynnoso, para combabir la violencia, la totalidad de los servicios restablecidos por Altice Dominicana, los 2, 645 fallecidos en Venezuela por los terremotos, el desafío del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la Junta Central Electoral (JCE), el bombardeo a la ley mordaza, los aportes de las zonas francas a la economia dominicana, los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, la compensación que recibirán los clientes de Altice Dominicana afectados por una avería, una condena de 10 años por un atraco a una mujer en Santiago de los Caballeros, la inteligencia artificial, tema de un estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el reconocimiento de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en el país, la creciente violencia de género, el anunciado recorrido semanal del ex presidente Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández en las provincias, un barbero dominicano ahogado en un río de Estados Unidos, protestas en Santiago de los Caballeros por el costo de la vida, los ataques de Rusia a Ucrania, son temas de impacto en República Dominicana y el mundo en Primicias julio 2026.

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Un ataque de Irán a Israel

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Exigencias de que el Código Penal sea objeto de profundos cambios

La embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, poniendo muy en alto el discurso del presidente Donald Trump con motivo de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica

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El uso excesivo de la fuerza policial

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El productor de televisión George Castillo y el director de Primicias, Alex Jiménez, recordando los aportes de Rafael Corporán de los Santos a la sociedad dominicana

Un anunciado paro nacional de médicos de 24 horas por un atropello judicial

ECONOMIA

La reducción entre RD$ 3.00 y RD$ 5.00 a las gasolinas y el gasoil

La congelación del precio del GLP, amas de casa reclaman reducción en su precio

El uso de tarjetas de crédito en las estaciones de combustibles de ANADEGAS

El incremento en las tasas aeroportuarias

La aplicación de las medidas fiscales del gobierno

El barril de petróleo a US$ 68.70 el viernes 3 de julio 2026

ExpoHogar Banreservas, del 2 al 31 de julio 2026

El alza entre RD$ 5.00 y RD$ 25.00 en el precio del pasaje en el transporte público

Reclamos para que el gobierno descongele los precios de los combustibles

El reclamo de la Fuerza del Pueblo para que el gobierno explique el manejo de los precios de los combustibles

Una fábrica ilegal de ron adulterado desmantelada en Azua

Las alzas en las tarifas del transporte público a partir del próximo lunes en 47 rutas

El alza anunciada en los pasajes por grupos choferiles

SANTO DOMINGO OESTE

El abuso policial contra un joven en Herrera, al que le dispararon a quema ropa

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