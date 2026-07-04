Primicias, Julio 2026 arrancó con lluvia de temas arden en RD y el mundo

Por Marcelo Florián, Redacciön Central de Primicias

El restablecimiento de los servicios móviles de Altice, luego de problemas de conexión, los obispos dominicanos rechazando toda forma de violencia comunicacional, obispos enfrentando la difusiön del odio, la Antigua Orden y otras organizaciones repudiando las nuevas medidas fiscales y los intentos de censura, el apoyo a Gonzalo Castillo en Nueva York, un atentado a la libertad de expresión y difusión del pensamiento en Perú, la entrada en vigencia de las nuevas medidas fiscales del gobierno, dominicanos atentos a los huracanes, temblores y terremotos, la rapidez con la cual el Congreso Nacional aprueba reformas económicas y préstamos al Gobierno, expectativas con los bufetes directivos del Congreso Nacional a partir del 16 de agosto, la solidaridad con Venezuela en aumento, la alta valoración a la gestión del Senador Pedro Catrain, la versión en los pasillos del Congreso Nacional de que el diputado Alfredo Pacheco seguiría al frente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado en las calles presente en importantes actividades de la vida nacional, un Congreso Nacional muy activo con sesiones, una mujer apresada por el secuestro de su esposo, el seguimiento permanente de Primicias a la labor del Senado y la Cámara de Diputados, un nuevo aniversario de la Batalla de la Barranquita en territorio esperanceño, en la provincia Valverde, Línea Noroeste, son parte de la temática nacional y mundial arrancando julio 2026 en Primicias.

Otros temas son:

Monseñor Ramön de la Cruz Baldera, nuevo presidente de la Conferencia del EpiscopadoDominicano

La solidaria labor de rescates en Venezuela

La sorpresiva decisión del gobierno de subir las tasas aeroportuarias

El barril de petróleo a US$ 67.50, golpe a la ciudadania con los precios de los combustibles en RD, que no reflejan la real baja en los precios del petróleo

La ola de calor causando estragos en Francia

Los miles de fallecidos en Venezuela por los terremotos

Irán firme en sus negociaciones con Estados Unidos

Tres colombianos implicados en una supuesta estafa

Soplando vientos de profundas modificaciones al Código Penal

Rechazo creciente a la ley mordaza

La apelación de los hermanos Espaillat a una medida que congelaría sus cuentas Preocupación por los tantos sismos en el Sur de RD

Trump rechazando China tome el control del Canal de Panamá

Los visitantes a RD ascendieron a 6, 616, 671 en el primer semestre de 2026

Los peledeístas insistiendo en su proceso interno desafiando la Junta Central Electoral (JCE)

La Autopista del Ámbar costaría RD$ 32 mil millones

Un ataque masivo de Rusia a Ucrania

La entrada en vigencia de las medidas fiscales del gobierno

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