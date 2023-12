Remedios contra el chisme

¿A quién no le habrá tocado el chisme alguna vez?

Lo ideal sería vivir como recomendaba Esopo: “Si no puedes decir nada bueno, entonces no digas nada en absoluto”. Pero lo real es que el chisme campea, principalmente cuando se dispone de tantas vías para echar a andar mensajes.

El chisme está referido a ciertas informaciones, verdaderas o falsas, casi siempre cargadas de negatividad, que son difundidas para hacer daño. El chisme generalmente le genera placer a la gente que lo difunde. Y esa gente a su vez procura encontrar acogida similar en quien recibe el mensaje.

Eso suele provocar que mucha gente sólo se centre en su disfrute, independientemente de si con ello causa daño. Incluso, hay quien admite que no le gusta el chisme pero que sí le entretiene.

Aunque suele asociarse a los bajos estratos sociales, lo real es que esa vieja práctica suele permear a todos los estamentos de la sociedad. Desde gobernantes o grandes empresarios hasta gente de extracción muy humilde, sin dejar de lado a intelectuales y artistas, han ejercido la mala práctica de chismear.

Pero también existe, por fortuna, quien ha logrado reparar tanto en lo dañino que resulta como en la necesidad de contar con herramientas que ayuden a evitar o por lo menos a convivir en entornos muy marcados por los chismes.

Si el propósito de este escrito estuviera orientado a los primeros debió iniciar con forma de chisme. Pero quien chismea no repara en que le hace falta lo que edifica. Todo lo contrario: mientras más destruye, mejor.

Para quien de verdad entienda que el chisme debe ser evitado y mantenido lo más lejos posible, a continuación encontrará algunas claves que resultan de alto valor para lograr, incluso, convivir en un entorno chismoso.

Quien realmente logra mantener el chisme alejado evitará la mayor parte de los daños que el mismo genera. Y para quien, por cualquier razón, se ve en la obligación de convivir en un ambiente con chismes, la primera recomendación es mantener un enfoque positivo y centrarse en lo que puede controlar.

A eso ha de sumarse estas claves:

1.- Practica la empatía. Cuando conectas con la otra persona hasta descubrir y entender lo que siente, se abre la posibilidad para entender lo que la mueve. Ahí podrás entender las motivaciones de las personas chismosas. A menudo, provienen de inseguridades o malentendidos. Ahí podrás incidir en el cambio de sentimientos.

2.- Réstale; no le sumes. Evita contribuir a la difusión de chismes. Hazle caso a la recomendación de Esopo; si no tienes algo positivo o constructivo que decir, es mejor no decir nada.

3.- Aprende a poner límites. Establece límites claros. Eso ayuda a evitar dificultades. Si alguien intenta involucrarte en chismes, sé firme al establecer límites. Hay más de una manera de hacerlo: puedes decir educadamente que prefieres no hablar sobre ese tema. También puedes desviar la conversación hacia otros contenidos.

4.- Fomenta conversaciones positivas. Así como tu contraparte sugiere o pone temas, tú puedes y hasta debes hacerlo. Dirige las conversaciones hacia cuestiones positivas y constructivas. Sé una fuerza positiva en el ambiente.

5.- Mantén la confidencialidad. Si una persona comparte algo contigo en confianza, sea sobre ella o sobre otra, respeta esa confidencialidad. Aunque en este tiempo es habitual que lo privado se use para alimentar el morbo, lo recomendable es no contribuir a la propagación de información privada. Si te ves tentado por hacerlo, un buen freno es voltear la situación. ¿Te gustaría que alguien difunda tus asuntos privados?

6.- Crea un ambiente de apoyo. Como sabemos, de manera creciente sobran los estímulos para que nuestras acciones obedezcan a razones ajenas y dañinas. Por eso es recomendable y muy conveniente construir relaciones sólidas basadas en el respeto y el apoyo mutuo. Trabaja en ello. Un ambiente positivo ayuda a contrarrestar los chismes.

Finalmente, hay dos ideas contundentes para evitar los chismes: “Grandes mentes hablan de ideas. Las mentes promedio hablan de eventos. Las mentes pequeñas hablan de los demás”, atribuida a Henry Thomas Hebilla, considerado «el padre de la historia científica». La otra idea, aunque de autoría desconocida, es una gran verdad: “Cualquiera que te cuente chismes, contará chismes sobre ti”.