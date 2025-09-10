- Publicidad -
Nacionales

REDH-JV pide esclarecimiento tras segundo fallecimiento en Centro de Retención de Haina

PRIMICIAS DIGITAL10 de septiembre de 2025
0 1 minuto de lectura

La Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau (REDH-JV) solicitó este martes una investigación transparente sobre la muerte de Gedilia Lonzandieu, ciudadana haitiana de 36, quien falleció mientras estaba bajo custodia de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en el Centro de Retención de Haina.

Según el informe del médico de turno, el diagnóstico preliminar indica un paro cardiorrespiratorio, cuyo origen aún está pendiente de investigación. Red Jacques Viau pide que en la investigación de este deceso participen Observatorio de Políticas Migratorias creado por el Poder Ejecutivo, como además el Defensor del Pueblo y veedores de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la garantía de los derechos humanos en el país.

La REDH-JV enfatizó la necesidad de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y revisar los protocolos de atención a personas migrantes bajo custodia.

La organización recordó además que en junio de este año otra persona falleció en el mismo centro bajo condiciones similares, lo que evidencia la urgencia de implementar medidas que eviten la repetición de estos incidentes.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL10 de septiembre de 2025
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

El CES entrega Informe Final al expresidente Medina

10 de septiembre de 2025

Obras Públicas anuncia apertura del paso a desnivel de la avenida Hípica totalmente renovado

10 de septiembre de 2025

Cientos de personas se querellan contra la corrupción y la contaminación de Punta Catalina y reclaman 3 mil millones de dólares de resarcimiento de los daños causados

9 de septiembre de 2025

Adompretur anuncia seminario-taller para iniciar proceso de redefinición institucional

9 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!