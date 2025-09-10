REDH-JV pide esclarecimiento tras segundo fallecimiento en Centro de Retención de Haina

La Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau (REDH-JV) solicitó este martes una investigación transparente sobre la muerte de Gedilia Lonzandieu, ciudadana haitiana de 36, quien falleció mientras estaba bajo custodia de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en el Centro de Retención de Haina.

Según el informe del médico de turno, el diagnóstico preliminar indica un paro cardiorrespiratorio, cuyo origen aún está pendiente de investigación. Red Jacques Viau pide que en la investigación de este deceso participen Observatorio de Políticas Migratorias creado por el Poder Ejecutivo, como además el Defensor del Pueblo y veedores de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la garantía de los derechos humanos en el país.

La REDH-JV enfatizó la necesidad de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y revisar los protocolos de atención a personas migrantes bajo custodia.

La organización recordó además que en junio de este año otra persona falleció en el mismo centro bajo condiciones similares, lo que evidencia la urgencia de implementar medidas que eviten la repetición de estos incidentes.