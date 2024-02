Ramón Hernández: «Representar a la patria es un privilegio»

MIAMI (Licey.com).- Ramón Hernández se ha consolidado como pieza fundamental del núcleo de los Tigres del Licey y ha sido clave para llevar al conjunto azul a convertirse en bicampeones nacionales y ahora buscan el back to back en la Serie del Caribe.

«Todavía no me lo creo, ganar back to back con el Licey es un honor y una honra tomando en cuenta lo difícil que es la liga y ahora significa bastante estar representando a la patria. En cualquier evento que representes a la patria es un privilegio y más en un estadio tan bonito como este, nunca había jugado en un estadio de Grandes Ligas. Que se me de la oportunidad es bastante satisfactorio», expresó el inicialista.

Hernández valoró el hecho de compartir con jugadores de otros equipos que también ejercen liderazgo dentro del clubhouse.

«El trabajo se hace más fácil con ellos. Son líderes a carta cabal en todo sentido, saben lo que van a hacer y uno va tomando los truquitos, por ejemplo, Canó me estaba señalando algunas cosas el pasado sábado y pude ponerlas en práctica», destacó Hernández.

Los Tigres del Licey, en representación de República Dominicana, implantaron junto a los Criollos de Caguas de Puerto Rico el récord de asistencia para un partido de Serie del Caribe con 35,972 asistentes en el partido del pasado sábado. Además, sumaron otros 27 mil fanáticos en el enfrentamiento inaugural contra Venezuela.

«Se maneja bien la presión ya que gran parte de los fanáticos son dominicanos y se ha sentido el amor y el apoyo de todos esos dominicanos que vinieron a darnos soporte. Le damos muchas gracias por venir a apoyarnos», destacó el inicialista campeón.

Ha sido un año difícil para Hernández que tuvo que lidiar con bajo rendimiento al inicio de la temporada y eventualmente con diversas molestias. Sin embargo, Hernández ha mantenido el enfoque correcto que le ha permitido llegar hasta el torneo de clubes campeones.

«Mantenerse fuerte, confiar en Dios, confiar en tu trabajo y en todo lo que has hecho el año completo es la clave. Mantenerse positivo es lo más importante, la liga allá es bastante difícil y mientras más difícil se ponen las cosas más fuerte tienes que ser», señaló.

El joven inicialista ahora se enfoca en conseguir la corona de la Serie del Caribe y en prepararse para el verano en el cual estará en la Liga de Verano Mexicana con los Acereros de Monclova.