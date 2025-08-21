¡Qué rica vida en la Gloria!

¡Ay, qué rico debe ser dormir en una blanca nube, de las que flotan del Atlántico al Pacífico y nunca se devuel­ven!¡Ay, qué sensación de paz ha de dar dormir en el regazo de una de las once mil vírgenes!¡Uy, qué felicidad ha de ser vivir sin necesidad de rezar, si ya estás a donde querías lle­gar! ¡Oh, qué grande ha de ser la vida en la Gloria, a la que habré de llegar en cuanto come­ta (y me perdonen, por supuesto) el úl­timo de los 362,521 pecados que me faltan! ¡Ay, qué sensacional ha de ser vivir eterna­mente sin elecciones, sin candidatos, porque hace tiempo Dios decretó que en el más allá sólo puede hacerse campaña en el infierno!