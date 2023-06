Primicias: Temas Económicos y Bancarios 2023, facturación electrónica para reducir evasión, nuevos contribuyentes DGII por cruces bancarios, da vergüenza RD importe azúcar, lucha frontal de la DGII contra la informalidad

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La celebración del Congreso Dominicano de Industrias Creativas, la exportación de US$ 1, 404 millones en oro en el periodo enero-diciembre de 2022, como US$ 1, 013 millones en cigarros, la operación comercial en el teleférico de Los Alcarrizos, la búsqueda de alternativas para hacer rentable el sargazo, la conferencia Economía del cambio en Nueva York del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, la decisión del MESCYT de aprobar el Instituto Superior en Negocios a Distancia en San Francisco de Macorís, el anuncio de que la facturación electrónica reducirá la evasión de impuestos, el crecimiento de un 5.3% de las exportaciones en 2022 respecto a 2021, el lanzamiento del primer clúster de artesanía para la exportación, los 205 mil consumidores que abrieron un primer crédito en el 2022 en el país, la ilegalidad de miles de bancas operadas por políticos, la resistencia del gobierno a reducir los precios de las gasolinas y el gasoil, la tecnología y el cibercrimen contra las empresas y ciudadanos, La Asociación de Bancos Múltiples reclamando la aprobación de leyes pendientes, la merma de haitianos en el mercado de Dajabón por la muerte de operadores de CODEVI, los apagones, la no solución de problemas reportados a EDESUR por los clientes, el debate sobre la licencia por paternidad, la importación de azúcar por un país que se dio el lujo de cerrar ingenios por los afanes privatizadores, el dinero sucio del narcotráfico, el daño de las protestas y violencia haitiana a la economía dominicana, el crecimiento del internet, las expectativas de las autoridades del Banco Central con la reducción del costo del dinero, los millonarios recursos del BANDEX y BCIE para el financiamiento de las mipymes, los preocupantes incidentes cercanos al parque CODEVI, el daño de los disturbios a CODEVI, la lucha frontal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la informalidad, la importancia de que el Banco Central reinicie sus ruedas de prensa para presentar sus informes económicos, las preocupantes 70 mil toneladas de sargazo que llegarán al Caribe en este 2022, el gran abuso de legisladores que tienen miles de bancas de lotería no reguladas, el reconocimiento al Hotel Sheraton Santo Domingo, la creciente hambre e inseguridad alimentaria en Haití y muchas poblaciones dominicanas, las expectativas que genera la construcción de la prensa La Gina-el Recodo en Baní, La Expo-Ferretera 2023, el negocio de trata de personas en la frontera dominico-haitiana, los ilícitos atribuidos a Jean Alain y a otros 62, los 320 contribuyentes tiene la DGII emitiendo facturas electrónicas y su meta de corregir las distorsiones, el desayuno temático de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) con el director de la DGII, Luis Valdez, y otros funcionarios de esa dependencia para abordar la Ley de Facturación, aspectos jurídicos y técnicos, son temas económicos y bancarios de importancia para la República Dominicana.

Otros temas económicos que resalta Primicias impreso y digital (primicias.net y primicias.comn.do) son los siguientes:

La formalización de nuevos contribuyentes en la DGGI » a través de las informaciones que recibimos » por medio de los cruces bancarios

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), que revela que los precios de los bienes y servicios son hoy un 27.6% más caros que hace cuatro años, al compararse mayo 2023 con mayo 2019.

El avance de muchos emprendedores

El Tren Metropolitano de Santo Domingo

La incidencia del turismo en la costa Norte

La nueva APP DGII Móvil para dar acceso a más servicios de forma simple y segura

Los 51 años de ADOEXPO y los avances en las exportaciones

El compromiso de Cemex con la construcción sostenible

La reducción en el precio del gas propano

El hambre en América Latina

La sugerencia para la creación de un fondo para enfrentar el sargazo

El incremento en la inversión extranjera directa en el país en un 25%

El costo económico del caos en el tránsito en el Gran Santo Domingo y otras poblaciones

Los sistemas de pensiones

El remozado mercado público de Puerto Plata

Las remesas rondaron los US$ 4, 200 millones en los primeros cinco meses de 2023

El crecimiento de las exportaciones de zonas francas en 10.7%

Las solicitudes para que se lleve hasta las últimas consecuencias las investigaciones y acciones sobre la crisis en la Cámara de Cuentas

El administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, reclamando que los fondos de los inquilinos de viviendas y locales comerciales sean mantenidos en esa institución

La relevancia de proyectos sobre el leasing y factoring, según la ABA

El Business Future Of Américas

El desarrollo ferroviario impulsado por el presidente Luis Abinader en la palestra

El Congreso Nacional de Industrias Creativas RD Naranja

La importancia en la formación de capital humano en ciberseguridad

La inversion en la remodelación del Estadio José Briceño en Puerto Plata

La importancia que dan las Fuerzas Armadas y el Banco Central a los temas de ciberseguridad

Pie de foto

Luis Valdez, director general de la DGII