INFOTEP destaca el valor del modelo tripartito que lo rige

Santo Domingo. -Al conmemorar 46 años de trayectoria operativa, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) destaca el valor del modelo tripartito que rige su organización, basado en la participación del Estado, los empleadores y los trabajadores en la orientación de sus políticas de formación y en la respuesta a las necesidades del mercado laboral.

La directora general, Maira Morla Pineda, destacó que el diálogo entre estos tres sectores es fundamental para mantener una visión compartida del desarrollo nacional, preservar la continuidad institucional y asegurar que la formación técnico profesional responda a las necesidades de las empresas y genere oportunidades de crecimiento para la población.

“En ese escenario, el diálogo tripartito permite identificar necesidades, construir consensos y orientar la formación hacia los desafíos actuales del empleo”, afirmó.

Morla Pineda destacó que, a lo largo de sus 46 años de trayectoria, el INFOTEP ha consolidado un modelo de cooperación entre el Estado, los empleadores y los trabajadores que permite orientar la formación técnico profesional hacia las necesidades reales del país, contribuir a la productividad de las empresas y ampliar las oportunidades de desarrollo para la población dominicana.

Un modelo de participación y continuidad

La directora general explicó que el modelo tripartito tiene su fundamento legal en la Ley núm. 116, promulgada el 16 de enero de 1980, que estableció una Junta de Directores integrada por representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores. La trayectoria operativa del INFOTEP comenzó en 1982, bajo un esquema de cooperación entre estos sectores.

“Esta estructura permite incorporar distintas perspectivas a las decisiones institucionales: las prioridades de desarrollo del Estado, las necesidades de personal cualificado de las empresas y las demandas de formación y crecimiento profesional de los trabajadores”, explicó.

Formación vinculada al desarrollo nacional

Morla Pineda señaló que la participación empresarial contribuye a identificar las competencias que requieren las actividades económicas, así como los cambios tecnológicos que inciden en el empleo.

“Esta vinculación ayuda a adecuar la oferta de formación técnico profesional y a preparar trabajadores con las habilidades que demandan los sectores productivos”, manifestó.

Asimismo, indicó que la capacitación amplía las posibilidades de inserción y desarrollo laboral de las personas, mientras que las empresas pueden disponer de talentos humanos mejor preparados para elevar su productividad y responder a nuevas exigencias.

La directora general también resaltó la importancia de mantener la cooperación entre los sectores que integran el INFOTEP ante los cambios tecnológicos y la transformación de los perfiles ocupacionales.

Compromiso con el desarrollo nacional

Al conmemorar su 46 aniversario, el próximo 16 de octubre, el INFOTEP reafirma su compromiso con un modelo que articula los esfuerzos del Estado, los empleadores y los trabajadores para desarrollar el talento humano, contribuir a la productividad y promover el bienestar de la población dominicana.

Como parte de la celebración, la institución realizará una misa de acción de gracias a las 10:00 de la mañana, en la Basílica Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación, Catedral Primada de América.

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