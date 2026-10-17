Banco Santa Cruz fortalece apoyo a las pymes con su Temporada de Negocios

Santo Domingo, República Dominicana. —Con el objetivo de impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, el Banco Santa Cruz anunció su Temporada de Negocios 2026, una iniciativa que ofrece soluciones integrales, combinando acceso al crédito, asesoría especializada y acompañamiento comercial para impulsar el crecimiento sostenible del sector.

En esta versión, la entidad bancaria brinda una oferta alineada con las necesidades clave de este segmento empresarial, incluyendo tasas preferenciales, acceso a formación especializada y asesorías empresariales.

Luis Miguel Heyaime, vicepresidente Pyme y Mi Negocio, dijo que una vez más el Banco Santa Cruz reafirma su compromiso de caminar de la mano con un sector clave para la economía dominicana. “Este programa está orientado a brindar condiciones especiales, para clientes actuales y nuevos y se apega a nuestra visión de impulsar el desarrollo del país”.

Heyaime apuntó que: “En esta ocasión seguimos brindando grandes beneficios como préstamos comerciales con tasas preferenciales, leasing para vehículos y equipos especializados, condiciones especiales en préstamos de vehículos, entre otros beneficios”.

Banco Santa Cruz incorpora asesorías y capacitaciones en sostenibilidad, orientados a facilitar su transición hacia modelos responsables. También se incluyen seminarios web temáticos con los asesores Manuel Vilchez, Victor Bautista y Harolin Vargas, enfocados en formalización, crecimiento, rentabilidad con propósito, inteligencia artificial aplicada a las pymes y finanzas inteligentes para mujeres.

Asimismo, como parte de la Temporada de Negocios, la institución realizó el desayuno conferencia “Herramientas modernas para impulsar el crecimiento de tu negocio”, con el propósito de acompañar a las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de transformación y consolidación. El espacio reunió a clientes en Santiago y Santo Domingo para analizar las oportunidades que ofrece el entorno actual.

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