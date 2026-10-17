Ministro Magín Díaz y presidente del BID acordaron estrategias para mitigar impacto del alza de precios de combustibles y proteger el espacio fiscal de RD

Bangkok, Tailandia.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, sostuvieron un encuentro de trabajo en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en el que acordaron una estrategia de cooperación técnica orientada a fortalecer la capacidad de la República Dominicana para mitigar el impacto negativo en la economía que están teniendo las fluctuaciones internacionales de los precios de los combustibles.

Durante el encuentro, el ministro Díaz le solicitó al organismo multilateral apoyo técnico para mejorar la focalización de los subsidios sociales, y para estructurar instrumentos que permitan preservar el espacio fiscal, reducir los riesgos para la inversión pública y proteger a los sectores más vulnerables ante escenarios de volatilidad en los mercados internacionales.

En la reunión también se abordó la agenda de crecimiento económico de largo plazo de la República Dominicana Meta RD 2036, y cómo esta se pueda articular con la iniciativa LAC CRECE que el Grupo BID está impulsando entre sus países miembros.

En este ámbito, se destacó la necesidad de fortalecer la cooperación en áreas como la atracción de inversiones, el desarrollo de zonas francas y el impulso a la productividad.

En cuanto a la cartera de proyectos financiados por el BID en el país, que comprende 22 proyectos por un monto de US$3,162 millones, se destacó la aceleración de recursos ejecutados, la cual pasó del 45 % del presupuesto asignado en el período 2020-2022 al 78 % en el 2026.

En el encuentro, el ministro Díaz estuvo acompañado de la viceministra de Crédito Público, María José Martínez.

Sobre las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)

Las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se realizan del 12 al 18 de octubre en Bangkok, Tailandia. El encuentro reúne a ministros de Hacienda, gobernadores de bancos centrales y autoridades económicas de los 191 países miembros de ambos organismos.

Entre los temas de discusión de este año figuran el impacto de la IA sobre la productividad, la inversión y el comercio mundial, así como las condiciones que deben desarrollar los países para aprovechar su potencial, incluyendo infraestructura digital, capacidades laborales y marcos regulatorios adecuados.

Las Reuniones Anuales constituyen uno de los principales espacios de coordinación y diálogo entre las autoridades económicas del mundo, donde se analizan las perspectivas de crecimiento, las condiciones financieras internacionales y las respuestas de política económica necesarias para enfrentar los rápidos cambios de la economía mundial.

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