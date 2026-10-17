INSAPROMA presenta su Memoria Institucional 2001-2026

Durante 25 años, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente se ha consolidado como la trinchera jurídica y social más firme en la defensa de los recursos naturales y los derechos ciudadanos en la República Dominicana y la región del Caribe.

El libro conmemorativo recoge batallas emblemáticas contra el ecocidio, desde el histórico caso Rockash y Playa Gringo hasta la incansable lucha por el agua, las áreas protegidas y la transición energética justa.

Santo Domingo, República Dominicana.

En un momento en que la crisis climática global exige acciones urgentes y valientes, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) conmemora un hito fundamental de resiliencia y compromiso ciudadano: su 25.º Aniversario (2001-2026). Para celebrar este cuarto de siglo de incansable labor en favor de la Madre Tierra, la institución pone a disposición de la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad su Memoria Institucional 2001-2026, una obra indispensable que narra la historia de cómo un grupo de soñadores convirtió el derecho en el escudo protector de los sin voz.

Nacido en el año 2001 bajo el impulso de una generación de juristas formados en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y guiados por insignes mentores, INSAPROMA surgió para llenar un vacío histórico en un país donde el derecho ambiental era una disciplina prácticamente inexplorada.

A lo largo de estos 25 años, la organización ha pasado de ser un núcleo de abogados litigantes a constituirse en un auténtico movimiento social con base jurídica, reconocido internacionalmente como miembro observador de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

Un legado de batallas históricas por el bienestar común

Las páginas de esta memoria institucional detallan los episodios más luminosos de la justicia ambiental dominicana, verdaderos hitos de resistencia frente a los poderosos intereses que han amenazado el patrimonio natural del país:

Playa Gringo (Haina):

La primera gran victoria judicial que sentó un precedente histórico al frenar el almacenamiento de sustancias químicas altamente letales dentro de la franja protegida costera.

El caso Rockash: La emblemática lucha que culminó con una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia contra la importación ilegal de cenizas tóxicas de carbón, reafirmando el principio de que «quien contamina, paga».

La defensa de los tesoros naturales y áreas protegidas:

Desde la recuperación de las Dunas de Baní y la preservación del Parque Nacional Cotubanamá, hasta la defensa inquebrantable del Cinturón Verde de Santo Domingo y los ríos nacionales.

La transición energética y la lucha contra los combustibles fósiles: Los rigurosos estudios y acciones legales orientados a denunciar los impactos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y la instalación de barcazas generadoras en zonas ecológicamente frágiles como Los Negros de Azua.

Una invitación abierta a conocer la historia que nos protege a todos

Hoy más que nunca, cuando la degradación de los ecosistemas amenaza la subsistencia de las futuras generaciones, conocer esta memoria no es solo un ejercicio de lectura, es un acto de soberanía ciudadana y conciencia ecológica. El libro detalla además el valor de las alianzas estratégicas nacionales e internacionales como la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW) y la Red Escazú Ahora y rinde un merecido homenaje a fundadores, colaboradores, artistas y comunidades que han hecho posible este legado.

Invitamos formalmente a todos los medios de comunicación, periodistas, académicos, estudiantes y ciudadanos comprometidos a descargar, leer y difundir el libro adjunto de la Memoria Institucional 2001-2026. Publicar esta obra es visibilizar la memoria viva de un pueblo que ha aprendido a defender su propio derecho a la vida, al agua limpia y a un futuro sostenible.

“Porque mientras haya un abogado dispuesto a defender un árbol, un río o una comunidad, habrá esperanza para las futuras generaciones.” — INSAPROMA.

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