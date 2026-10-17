INCAUTAN 228 PAQUETES DE COCAÍNA

Santo Domingo.- En una labor simultánea que demuestra la fortaleza de la capacidad operativa, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, el Departamento de Investigación de Narcóticos del Distrito Nacional, apoyados por agencias de inteligencia del Estado, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), lograron asestar un doble golpe al narcotráfico internacional al incautar 228 paquetes de presunta cocaína en el Puerto de Don Diego y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

En una primera interdicción, el personal de la DNCD, tras recibir informes de inteligencia intervino en el remolque de un contenedor, descubriendo ciertas anomalías en su estructura e iniciando de inmediato el protocolo de actuación, consistente en la extracción de la sustancia.

Un equipo especializado trabajó de manera ininterrumpida por más de 10 horas utilizando sierras, taladros y otros equipos de perforación, logrando extraer los 203 paquetes de la presunta droga, que se encontraban herméticamente ocultos en un compartimento de doble fondo en la parte trasera del remolque.

Por el caso, las autoridades arrestaron a un hombre, quién será sometido a la justicia en las próximas horas, mientras el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para identificar y arrestar a otros posibles miembros vinculados a esta red de narcotráfico internacional.

Además del alijo, las autoridades ocuparon un vehículo, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, mientras el remolque así como el contenedor quedaron bajo el control oficial de las autoridades como parte del proceso investigativo.

OPERATIVO SIMULTÁNEO EN AEROPUERTO DE PUNTA CANA

De forma paralela, la DNCD y el Ministerio Público, en coordinación con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), detuvieron en la terminal de Punta Cana a un ciudadano neerlandés que pretendía abordar un vuelo comercial hacia París, Francia.

Los equipos operativos y unidades caninas, asistidos por personal de aduanas, observaron imágenes sospechosas en el interior de una maleta procediendo a realizar una inspección más rigurosa.

Al intervenir el equipaje, se ocuparon en su interior un total de 25 paquetes de presunta cocaína, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

El extranjero de 34 anos esta siendo entregado a la Jurisdiccion de Atencion Permanente de la provincia La Altagracia para ser sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades profundizan las investigaciones en ambos casos para identificar a otros miembros de estas estructuras delictivas transnacionales.

«Estos golpes consecutivos reafirman el compromiso inquebrantable del Estado dominicano en la lucha contra el crimen organizado y el uso de sus terminales portuarias para el tráfico ilícito de drogas»

Los 228 paquetes decomisados las operaciones de interdicción portuaria y aeroportuaria, fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de las sustancias

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