Embajada de Italia impulsa formación de agentes turísticos

Santo Domingo, D. N.– La creciente importancia del mercado italiano para el turismo dominicano ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer las capacidades del personal encargado de asistir a los visitantes internacionales. En ese contexto, la Embajada de Italia financiará un programa de formación lingüística especializada para 20 agentes de la Policía de Turismo (POLITUR), orientado a mejorar la calidad de la atención en algunos de los principales destinos del país.

La iniciativa se desarrolla en un escenario de expansión del turismo procedente de Italia, que registró 114,073 llegadas aéreas a República Dominicana durante 2025, un crecimiento interanual de 8.9 %, de acuerdo con estadísticas divulgadas por el Ministerio de Turismo.

Así lo díeron a conocer el embajador Sergio Maffettone y el presidente de Casa de Italia, Ángelo Viro, durante un acto realizado en la sede de Casa de Italia, en la Ciudad Colonial, que contó con la presencia del director central de POLITUR, general Minoru Matsunaga Matsunaga, P. N.

El programa, desarrollado en colaboración con Casa de Italia, permitirá incorporar herramientas de comunicación en italiano a las labores de orientación, asistencia, protección y recepción de denuncias, particularmente en destinos como la Ciudad Colonial, Boca Chica, Juan Dolio, Bayahíbe y La Romana.

Más allá del aprendizaje de una lengua extranjera, la capacitación procura fortalecer una dimensión esencial de la competitividad turística, como es la capacidad de responder de manera efectiva a las necesidades de los visitantes y ofrecer una experiencia de atención más segura y cercana..

El embajador de Italia, Sergio Maffettone, destacó que el aprendizaje del idioma constituye una herramienta de cooperación y entendimiento entre ambos países, al tiempo que facilita una atención más eficaz a los ciudadanos italianos que visitan o residen en República Dominicana.

«La lengua es uno de los vínculos más profundos entre los pueblos. Promover su aprendizaje significa también crear oportunidades de entendimiento y cooperación. Con estas becas queremos que nuestros ciudadanos encuentren una atención más cercana y eficaz cuando visitan la República Dominicana, y que el italiano se convierta en una herramienta útil para quienes tienen la responsabilidad de asistirlos», destacó el embajador Sergio Maffettone.

La formación estará a cargo de Casa de Italia, institución fundada en 1974 y dedicada a promover la lengua, la cultura y las tradiciones italianas, así como a estrechar los vínculos entre las comunidades de ambos países.

Su presidente, Ángelo Viro, destacó que el programa constituye una aplicación concreta de la misión cultural y educativa de la entidad, al extender la enseñanza del idioma hacia un ámbito de servicio directo a las personas.

Por su parte, el director central de POLITUR, general Minoru Matsunaga Matsunaga, P. N. agradeció a la Embajada de Italia y a Casa de Italia la oportunidad brindada a los agentes

«Agradecemos a la Embajada de Italia esta valiosa iniciativa, que permitirá a nuestros agentes adquirir nuevas herramientas de comunicación para asistir a los ciudadanos italianos que visitan el país. Poder comprender a una persona en su propio idioma, especialmente cuando necesita orientación o enfrenta una situación de emergencia, contribuye a ofrecerle una atención más humana, precisa y oportuna», resaltó.

«La tecnología nos ayuda, pero no sustituye a un agente que comprende y se hace comprender. Nuestros agentes recibirán esta formación con la responsabilidad de ponerla al servicio de cada visitante, todos los días», agregó.

Los 20 beneficiarios prestan servicio en diferentes destinos con presencia de visitantes italianos, entre ellos la Ciudad Colonial, Boca Chica, Juan Dolio, Bayahíbe y La Romana. Constituyen el primer grupo de esta experiencia formativa, cuyos resultados permitirán valorar su posible continuidad.

Con esta iniciativa, la Embajada de Italia reafirma su compromiso con la promoción de la lengua y la cultura italianas, mediante una acción que fortalece los lazos de amistad y cooperación con República Dominicana y favorece la atención a sus ciudadanos.

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