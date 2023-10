Primicias dedica 30 aniversario al doctor Victor Livio Cedeño y otros grandes colaboradores

El periódico Primicias impreso y digital de Multimedios Primicias, con sus ediciones especiales de los domingos 5 y 12 de noviembre de 2023, dedica su 30 aniversario al

doctor Víctor Livio Cedeño, quien falleció hace poco e hizo historia en el periodismo dominicano

presidiendo el desaparecido periódico EL SOL, con el cual tanto batalló a favor de la democracia

dominicana, como catedrático universitario, exitoso profesional del derecho, ciudadano ejemplar

y gran colaborador de este medio de comunicación, como también a otros grandes colaboradores.

Cedeño Jiménez, el compañero en vida de Ana Josefa Brea, padre de exitosos profesionales,

proveniente de una familia que se la ha jugado por el destino democrático de la nación, escribió a

finales de 2019 una serie de trabajos de profundidad en Primicias, titulado Programa Inteligente

de Gobierno Alianza Duartiana Nacional (ADN), el que entregó al entonces candidato presidencial

del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader Corona, con quien se reunió y abordó

los temas económicos, políticos, jurídicos y sociales.

El histórico catedrático aniversario que estudió en Paris, Francia, sugiere incorporar a los cargos

municipales y congresionales a sectores profesionales, miembros de la sociedad civil y

personalidades de prestigio.

En esa serie de trabajos el doctor Cedeño plantea le necesidad de un frente común de todos los

partidos y organizaciones que luchan por una transformación del país, para superar todas las

lacras que afectan la nación.

En las páginas de Primicias sugirió crear un nuevo organismo de estadísticas creíble que coincidan

con la percepción de la gente.

Y agregó: “En realidad no se puede creer en los números que ofrecen las autoridades en materia

de crecimiento, desempleo, reducción de la pobreza, el número de haitianos que viven en nuestro

país”.

Cedeño sugirió que las universidades se adapten a los cambios tecnológicos

Una ley de transparencia, responsabilidad fiscal y control de la publicidad estatal

Un sistema integrado de estadísticas en el Poder Judicial

Un sistema de control de las intermediarias financieras del Estado

La Restructuración del Ministerio de Cultura

La creación de una Superintendencia de Calidad

Una Superintendencia de los Casinos y Juegos de Azar

El impulso del uso de la inteligencia artificial

El irrespeto de los politicos a la Junta Central Electoral (JCE)

Una política social de viviendas, fundamentada en la construcción de viviendas de interés social,

por la vía oficial en unión del sector privado, la donación de terrenos a sectores pobres para que

construyan sus viviendas y una nueva ley de alquileres para las viviendas, apartamentos

construidos para alquileres, cuyos contratos estén regidos por la voluntad de las partes.

Víctor Livio Cedeño, asesor de la tesis universitaria titulada La Prensa en el Gobierno del

Presidente Antonio Guzmán, del director de Primicias, Alex Jimenez, en la Escuela de

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), aportó en vida

muchas ideas a Primicias hasta el momento de su muy triste fallecimiento no hace mucho.

PENSAMIENTO PROFUNDO DE VICTOR LIVIO CEDEÑO JIMENEZ

Víctor Livio Cedeño Jimenez, altagraciano, hijo de Higuey, amante de las tertulias de Primicias,

tuvo un pensamiento económico muy profundo, cuestionando los presupuestos de la nación con

exageraciones para dispendiarlo.

Consideró que ningún gobierno debe endeudar irresponsablemente el país creando déficits

fiscales enormes, sugiriendo sanciones a esa práctica.

PRIMICIAS SUGIERE CATEDRA VICTOR LIVIO CEDEÑO EN LA UASD

Primicias considera que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la cual impartió

docencia durante muchos años en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, debe dedicar a la

nación la Catedra Víctor Livio Cedeño, como homenaje permanente a su maestro.

OTRAS DEDICATORIAS

HOMENAJE POSTUMO

Primicias dedica también sus 30 años de existencia a Carlos Ramírez Báez, Pedro Ventura Santana,

Emilio Polanco, Consuelo Peña, Rafael Corporán de los Santos, Juan Díaz, doctor Pappy Fernández,

Edilgardo Peña, Guibby de la Cruz, Daniel Beltré, Pablo Mercedes, Joaquín Ascensión, doctor José

Miguel de Peña Jiménez, doctor Manuel Aquiles Cedeño, doctor Rafael Camasta, Pedro J.

Hernandez, fundador de Promipyme; Mario Rivadulla, Francisco A. Quico Rodriguez, Rafael Flores

Estrella, Renaldo Bodden, Mariant de La Mota, Radhamés Villar, Ricardo Paredes, Alberto

Ramírez, Rafael G. Santana, Leo Reyes, Leandro Cepeda, Leo Hernandez, doctor Alejandro Asmar

Sánchez, Johnny Marte, doctor Manuel de Jesús Reyes Martínez, economista Rubén Peña, ex

director general de Presupuesto; Vicente Guillen, Partenio Ortiz Objío, Emilio Herasme Peña,

Victoriano Félix, Asela Mera de Jorge, Isidro Silva, Pedro Manuel Casals Victoria, Manolo Cabral,

ex presidente Salvador Jorge Blanco, Silvio Herasme Peña, Leo Reyes, Robert Vargas, Jimmy

Sierra, Fulgencio Espinal, Julián Cabrera, Ramón Reyes, Ismael Hernandez Flores, Orlando Víctor

Morales Omler, Felicia González, Joaquín Tavarez, doctor Pascal Peña Peña, Lipe Collado, Rubén

Lulo Gitte, José Sillié Gatón, padre Antonio Lluberes (Ton), Fernando Valerio, Bueno Torres, Alex

Vargas, Félix Nova, grandes colaboradores en el contenido de este medio de comunicación.

Primicias dedica su aniversario también a Miguel Antonio Jimenez Santelises, María Zunilda

Santiago Cruz, padres del presidente-director de Primicias, Alex Jiménez, como a las familias

Jimenez Santiago, Arte-Jimenez, por su apoyo a este medio de comunicación.

A Marcelino Vega, mártir de la prensa dominicana, compañero de generación del director de

Primicias, Alex Jimenez.

A Juan Manuel García, con trabajos impactantes en las páginas de Primicias

PRIMICIAS Y VALORACIONES

Resaltamos el apoyo al contenido de Primicias y a la presencia en las tertulias de Marcos Tulio

Reyes, Rafael de la Rosa, Wito Elías, ex presidente Salvador Jorge Blanco y su esposa doña Asela

Mera de Jorge, EPD, fallecidos.

VALIOSOS APORTES A PRIMICIAS

Resaltamos los aportes a Primicias de:

Ramón Vélez en Puerto Rico.

Felipe Herrat, líder de Primicias en Hato Mayor.

Maritza Peña, en Neyba.

Adriano Reyes, analista invitado

Carlos Ramírez Báez, EPD, en Santiago.

Tomas Santana y Livio Mariano Cedeño, en Higuey

Guiby de la Cruz, en las provincias de La Vega, Monseñor Nouel y todo el Cibao

Emma Pérez, en Barahona

Luis Manuel Abreu, en Jarabacoa

Virgilio Mercado, en Samaná

Manolo Bonilla y Tony Grimaldi Silié, en San Francisco de Macorís

Miguel Ángel Solano y Fabio Adames en San Cristóbal.

Don Rodolfo Lama, empresario de la comunicación y promotor del desarrollo del Suroeste.

Marcelo Florián, encargado de cubrir la fuente de las instituciones del Centro de los Héroes, Poder

Judicial y el Congreso Nacional. Trabajador incansable a favor de Primicias.

Bartolito Chalas del Rosario y sus Bravos del Son, líder sonero de Villa Mella.

Primicias valora el apoyo ofrecido a este medio de comunicación de Julio Toribio Guzmán.

De Esteban Rosario, diciendo las cosas como son desde Santiago.

Magua Moquete Paredes, analista invitado.

Fulgencio Espinal.

A Domingo Gómez, en el área fotográfica y televisión

Renaldo Bodden y Daniel Beltré, editores deportivos fallecidos

Dommy Feliz, artista, con sus canciones siempre en los aniversarios de Primicias

Caricaturista Daddy Romero.

Walker Tomás González, con su muy leída columna sobre Santiago y los pueblos del Cibao.

Enrique García, hijo del asesinado periodista Gregorio García Castro, mártir de la prensa

dominicana

Manuel Quiroz

La presencia de Taty Ramírez, la inseparable compañera de vida Narciso González Narcisazo

Darío Fariña

Pedro Brito

Ingeniero Néstor Nin

Evaristo López.

El respaldo de Pablo Disla a Primicias en Navarrete

Rafael Marizan.

El de Luis Danilo Santamaría, en Monte Plata

El de Teonilda Gómez, en Nagua, María Trinidad Sánchez y el Nordeste

Esteban Delgado, con La Escuela Económica.

Miguel Cruz Tejada en Estados Unidos.

A Rose Mary Santana, en el Estado de La Florida.

Don Rodolfo Lama, en las provincias de Barahona, Pedernales, Bahoruco y otras comunidades del

Suroeste

Leonardo Veloz Reyes en San Pedro de Macorís y otras comunidades del Este. Primicias nunca

olvidará una tertulia en el parque Duarte de San Pedro de Macorís con los petromacorisanos.

La chispa de Mirtha Bergés en las actividades de Primicias

La labor de Johnny Sánchez

Las colaboraciones especiales con trabajos de Liliam Mateo

El de los trabajos históricos excelentes de Fulgencio Espinal y Victoriano Félix, EPD

El de Jesús Peguero y Freddy Peña Pastor,

en Azua

Las opiniones de Jaime Fernández Lazala, Pappy Fernández y Wito Elías

Los aportes periodísticos de María Isabel Encarnación

Los trabajos de Wilson Suazo

De Ramona Ureña

Adalgisa Graciano

Los que publicaba Xiomara Pérez

Los de Blas Olivo, EPD

Robert Vargas, en su columna Fijando Posición

Miguel Cruz Tejada, con su Columna Ecos de la Diáspora

Los Temas de Tertulia, de Frank Núñez

Felipe Mora, con su columna Actualidad

Lo que Hay, la columna de Robinson Reyes

Mi Respuesta, la columna de Aurelio Henríquez

La Columna de LF, de Luis Fernández

Las opiniones valientes de José Gustavo Lara, desde Nueva York

Las opiniones de Fausto H. Moreno

La columna Medios de Comunicación de Primicias

El de Carmen Carela y Blacky Ramírez, en El Seibo

El de Israel Castillo, La Copa, en La Vega

El de Isidro Silva, Rafael Suero y Félix Jacinto Breton, en el Cibao Central

Los aportes al contenido del vicealmirante retirado Eurípides Uribe Peguero, desnudando,

profundizando sobre la institucionalidad militar y la demagogia

El interés en las ediciones de Primicias de Ramón Vélez, desde Puerto Rico.

En sus ediciones Primicias nunca ha olvidado los aportes de los mártires de la prensa Guido Gil

Díaz, Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Enrique Piera, Juan Andújar, Narciso González,

Plinio Díaz, Luis Reyes Acosta y a todos los que se dedicaron a defender con uñas y dientes la

libertad de expresión y difusión del pensamiento y la democracia.

Primicias recuerda siempre a Julio César Martínez, editor del semanario Renovación.

A Rafael Molina Morillo, Mario Álvarez Dugan, Rafael Herrera, Freddy Gastón Arce, Radhamés

Gómez Pepín, Eurípides, Silvio y Emilio Herasme Peña, columnas del periodismo dominicano.