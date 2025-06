Primicias 2025, actualidad, otros temas

La Policía tiene el reto de salir airosa en la investigación de un triple homicidio en Hato Mayor……..Si el proselitismo político-eletoral viola la ley hay que pararlo.La Junta Central Electoral (JCE) con su pleno debe ponerse los pantalones y punto…….Merecido el Monumento a los Cocolos en San Pedro de Macorís, no solo aportes a la cultura, gastronomía, tambien a la industria azucarera que motivó su llegada…….Al momento de escribir esta actualidad, estaban hablando de inundaciones por las crecientes lluvias……Otros no se callan el alza a los precios del gas propano, gasoil y precios de productos de la canasta familiar………1 de julio 2025, unificación de las actas de la Junta Central Electoral (JCE)……El ministerio público comiéndose a la jueza del caso Jet Set………El presidente Abinader entregó diferentes obras en Constanza……Bombazo: dice el gobierno chino que no aceptará un acuerdo con Estados Unidos que afecte sus intereses…..¿Y es en serio que los países miembros de la OEA se comprometieron a apoyar a Haití?………La ONU abordará la crisis de Haití…… De nuevo en RD hablando de casos de COVID……Un atraco en Sosúa que motiva el accionar de la Policía……….Atento a la segunda depresión tropical……….Maribel Contreras, nueva presidenta de ACROARTE. Merecido………