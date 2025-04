Presidente anuncia 15 medidas para enfrentar migración ilegal

SANTO DOMINGO.- El presidente Abinader anunció este domingo 15 medidas «firmes, claras y para algunos dolorosas» para proteger la soberanía y asegurar el respeto a las leyes de la República Dominicana.

En un sorpresivo discurso desde el Palacio Nacional, informó como primera medida que, a partir de este momento, será ampliada la capacidad de supervisión de las tres brigadas fronterizas actuales en seis áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior, y además como segunda medida será reforzada la vigilancia fronteriza con mil quinientos soldados adicionales a los 9,500 que ya prestan servicio en la frontera.

«Esto enviará un mensaje claro e innegociable: las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra. La violencia que destruye a Haití no cruzará a la República Dominicana», manifestó durante su alocución transmitida por una cadena de medios televisivos, radiales y redes sociales oficiales.

Explicó que la tercera medida será el aceleramiento de la construcción de la verja fronteriza, para lo cual el Ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros de la misma ya construidos, para así fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que intente cruzar a tierra dominicana.

«Quien facilite el tráfico irregular de personas, deberá enfrentar las consecuencias. Y queremos que estas consecuencias sean las más drásticas. Por eso, hemos incluido en el anteproyecto de reforma del Código Laboral que se discute en el Congreso mecanismos de supervisión y de sanciones que harán más costoso para los empleadores incumplir con la ley», advirtió.

Como cuarta medida, indicó, la próxima semana será depositado en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente, el cual debe ser conocido con carácter de urgencia, para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados; y organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad. «Además, propondremos establecer sanciones duras para casos no previstos en la legislación actual, como: propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular», dijo.

«Como saben, desde hace casi dos años, no emitimos visas desde nuestros consulados en Haití, porque están cerrados desde el 2023. El problema es la entrada irregular, por eso tenemos que ser firmes, recomendamos a aquellos que se encuentren en nuestro territorio en condición irregular deberán marcharse voluntariamente o serán buscados y repatriados», precisó.

La quinta medida es la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios y la sexta la continuación de la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias, para ampliar la capacidad operativa de la Dirección General de Migración.

«Sabemos que para muchos la frontera es una oportunidad para el comercio. La apertura de los mercados binacionales ha sido, por años, un puente para el comercio; pero también ha permitido que algunos crucen no para intercambiar bienes, sino con la intención de quedarse en nuestro territorio al margen de la ley», expuso.

NUEVAS REGLAS PARA LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES EN LA FRONTERA

Según el Presidente Abinader «es hora de fortalecer las reglas que rigen estos intercambios, garantizando que el comercio siga fluyendo, pero con el orden y la seguridad que la soberanía exige».

Como séptima disposición anunció la modificación del reglamento de operación de los mercados para asegurar que sea una puerta abierta al comercio, pero no para la migración irregular.

«Seremos justos, pero también firmes. La ley solo tiene valor cuando se hace cumplir. Es evidente que para enfrentar el desafío migratorio no bastan solo los controles fronterizos, también debemos arrancar de raíz los delitos que lo alimentan», enfatizó.

El presidente Abinader dijo que, para garantizar la investigación y persecución que conduzcan a condenas ejemplarizantes de todos los delitos y explotación vinculada a la migración irregular, como octava medida sugerirá a la Procuraduría General de la República crear una «Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios».

Sostuvo que, en virtud de que este es un problema que requiere de la cooperación de todos, como novena medida, solicitará la colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones en todo el territorio nacional.

Como décima disposición, el gobernante comunicó que, también está disponiendo la creación de un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria a fin de supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil. «Este observatorio, que operará con absoluta autonomía e independencia será coordinado por el periodista Miguel Franjul», agregó

El Mandatario expresó que los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin que se les desplace. «No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos», añadió.

CONTROL DE AFLUENCIA A LOS HOSPITALES

Informó que, para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, dispuso como onceava medida establecer un protocolo, que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obligue al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria; además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados».

En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, precisó, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. «Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo».

Derechos de dominicanos no serán desplazados

«Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites», advirtió en su mensaje a la nación.

Destacó que, la economía dominicana crece y es un ejemplo para la región, pero el desarrollo de la nación no puede depender de la ilegalidad y la falta de control, por lo que es momento de ordenar, con determinación, la presencia de trabajadores indocumentados en sectores que impulsan la economía.

Para lograrlo, dispuso como doceava medida comenzar por estudiar la normativa migratoria dominicana ante la situación actual de Haití. «Hemos decidido nombrar al doctor Milton Ray Guevara como coordinador de una comisión que ejecutará esta tarea».

Ante la preocupación por la perdida de empleos para los ciudadanos que genera la migración irregular, que dijo, no puede ser ignorada ni minimizada, dispuso como treceava medida, impulsar ahora en la discusión salarial tripartita la dominicanización del empleo promoviendo un aumento de un veinticinco porciento en las zonas francas y de un treinta porciento en el sector turístico. «Porque cuando el trabajo se valora y se paga bien atrae a la gente».

El jefe de Estado sostuvo que el progreso no debe ser un dilema entre recibir ayuda o ganar un salario, sino la posibilidad de una vida mejor recibiendo los dos. Para ello, anunció como disposición número catorce, garantizar que los beneficiarios del programa Supérate puedan incorporarse al trabajo en el sector construcción y agrícola, sin perder su apoyo.

Señaló que por demasiado tiempo, la agricultura y la construcción, han dependido de la mano de obra ilegal y que la producción del campo y la construcción de las ciudades no pueden seguir dependiendo solo del trabajo manual que incentiva la migración irregular. «Debemos continuar cambiando esa realidad, acelerando el proceso de mecanización agrícola e incorporando técnicas de construcción de baja intensidad de uso de mano de obra», expresó.

Como quinceava medida, el presidente Abinader informó, que el fondo administrado por el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), creado en este gobierno para estos fines, y que ha prestado dos mil ochocientos millones hasta ahora, será ampliado para facilitar a las asociaciones y cooperativas de productores los recursos de su transformación tecnológica. «El sector privado de la construcción y el agrícola debe pactar con el gobierno su industrialización y mecanización, en un período prudente de tiempo».

LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y AL PUEBLO DOMINICANO

*A la comunidad internacional le decimos: cumplan con su deber. Haití necesita ayuda*

«Al pueblo dominicano le digo: sí, entendemos su preocupación, porque es nuestra preocupación también. Estamos ocupándonos con incansable perseverancia, y lo haremos hasta el final. A la comunidad internacional le decimos: cumplan con su deber. Haití necesita ayuda, porque la República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece», insistió Abinader.

Expresó que habrá quienes le critiquen o les exijan cargar con una crisis que no hemos creado. «A ellos les decimos: ya cargamos demasiado, pero nunca sacrificando la seguridad, la estabilidad y el bienestar del pueblo dominicano».

«Esta es la hora de la determinación. Esta es la hora de la unidad. Porque ninguna nación puede resolver sus problemas dividida, y ningun desafío encuentra solución en la indiferencia. El problema migratorio exige algo más que críticas sin propuestas; demanda colaboración, responsabilidad y acción», proclamó.

PIDE FORTALECER PACTO NACIONAL

En ese orden, el mandatario propuso que todos-políticos, empresarios y sociedad civil fortalezcan el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado ante la Situación de Haití firmado en el Palacio Nacional en el 2023. «Con este Pacto buscamos poner orden donde por decadas existió desorden, un Pacto para garantizar soluciones sin ceder soberanía, un Pacto para hacer cumplir la ley con firmeza y justicia. Colaboremos todos, porque la historia nos juzgará no por lo que critiquemos, sino por lo que fuimos capaces de construir juntos».

Estimó que los pueblos que resuelven sus problemas son aquellos que se mantienen unidos, con principios claros y el coraje de defenderlos y que esta es una causa justa, su decisión es firme y su determinación es inquebrantable.

«A todo el pueblo dominicano le digo: confiemos en nuestra fuerza, en nuestra unidad, en nuestro derecho a decidir nuestro destino. Porque esta nación ha defendido su identidad y seguridad antes. Y la defenderemos de nuevo. Y la defenderemos siempre. Y lo haremos con la cabeza en alto, con la ley en la mano y con el corazón en la patria», aseguró.

Comparte preocupación de los dominicanos

Tras reconocer que muchos dominicanos están preocupados por la amenaza que representa Haití, la migración irregular que provoca y la carga que esto representa para los hospitales y escuelas del país, así como los riesgos para la seguridad y el peso sobre la economía nacional, aseguró que también comparte esa preocupación.

«Porque sabemos lo que sucede más allá de nuestra frontera. Sabemos que Haití atraviesa la hora más oscura de su historia, por múltiples crisis. Una crisis de seguridad, por las bandas criminales que controlan su territorio; una crisis medioambiental, por la deforestación y la falta de agua; una crisis económica, por la falta de medios de producción», señaló.

Indicó que una crisis política se produce por la ausencia de institucionalidad democrática, pero la peor de las crisis es la de abandono, causada por la actitud irresponsable de la comunidad internacional que ha dejado a Haití librada a su propia suerte. «Ninguna de esas crisis la causamos nosotros, pero todas tienen consecuencias que sí nos afectan», enfatizó.

Condenó que, durante demasiado tiempo, las advertencias hayan sido ignoradas, la frontera se mantuvo vulnerable y las leyes no se hicieron cumplir y además, se permitió que el problema creciera sin respuestas, sin soluciones, sin liderazgo.

«Eso terminó conmigo. Porque liderar es asumir el costo de hacer lo correcto cuando es más fácil mirar hacia otro lado. ¡Ningún gobierno había actuado con la responsabilidad firme con la que estamos actuando hoy!», afirmó el jefe de Estado.

FRONTERA MÁS VIGILADA QUE NUNCA

Expresó que, la frontera está más vigilada que nunca, porque el Gobierno mantiene a miles de soldados en vigilancia permanente; porque están construyendo el muro que muchos otros ni siquiera se atrevieron a prometer; mantiene operativos continuos para repatriar a miles de indocumentados y el presidente Abinader ha levantado su voz en todos los foros internacionales para exigirle acción a la comunidad internacional.

«Nunca accedí a la presión de detener las deportaciones de parte de organismos internacionales y gobiernos. Fui el único presidente que no firmó el tratado migratorio presentado en la cumbre de las Américas del 2022. Aumentamos en un 30% el número de militares en la frontera y le triplicamos el salario» resaltó.

Además, «compramos blindados, vehículos y equipamientos como no se realizaba en décadas. Nuestra nación esta actuando con más responsabilidad que nunca ante un problema que parece de imposible solución. Una tormenta perfecta en una isla compartida por el país más pobre del hemisferio occidental con su gobierno colapsado; y nosotros, el país de mayor crecimiento económico en las Américas».

Pero ante esa tormenta, proclamó, la República Dominicana no se rendirá ni se arrodillará..