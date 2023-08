Precandidato alcalde FP: Ineficiencia de Alcaldía y el gobierno provocaron inundaciones en SDO

Para el precandidato a la Alcaldía de la Fuerza del Pueblo (FP) por el municipio Santo Domingo Oeste, Aquilino Serrata (Son), la ineficiencia de parte de la Alcaldía al no cumplir sus funciones conjuntamente con el Gobierno Central, provocaron las inundaciones que afectaron todas las comunidades de la zona, durante el paso de la tormenta tropical Franklin.

“Queda evidenciado la fatal de eficiencia de la Alcaldía y el Gobierno Central. El presidente Luis Abinader vino en el año 2020 en campaña, prometió sanear la cañada de Guajimía y mantener programas permanentes de limpieza y hasta la fecha, todo sigue igual. Ya tenemos una víctima que cayó aquí”, recordó el también diputado de la FP,

Aseguró que todas las comunidades y sectores quedaron anegados por las lluvias caídas, por la falta de limpieza de los imbornales, mantenimiento de los alcantarillados y sobre todo por la falta de recogida de la basura, lo cual nunca se ha hecho desde la fundación del municipio.

“Cuando lleguemos a la Alcaldía haremos la diferencia, conjuntamente con la dirigencia comunitaria y nuestro equipo, desarrollaremos programas permanentes de recogida de la basura. No puede ser que en pleno siglo 21, el 60 por ciento de la basura que se produce en SDO, una parte la quemen y otra parte, la introducen en la cañada de Guajimía y a todas las cañadas que rodean nuestro municipio”, puntualizó.

El precandidato a la Alcaldía de la Fuerza del Pueblo (FP) dijo que el municipio Santo Domingo Oeste fue la zona más afectada de todo el país, producto de la incapacidad e inoperancia de la Alcaldía y el gobierno.

Problemas de la cañada de Guajimía

Aquilino Serrata, recordó que se le aprobó un préstamo al presidente Luis Abinader de unos 54 millones de dólares para el remozamiento de la cañada de Guajimía y sin embargo continúa la problemática, porque el trabajo no se ha hecho como debe ser.

“Nosotros advertimos de que no podía ser de cielo abierto el remozamiento de la cañada, solo la están encachando y no vemos que le vayan a tirar la losa. Le hacemos la advertencia otra vez de que esto no puede continuar así, debe de tirársele una losa para que bien pueda servir de una vía de desahogo o se puedan hacer áreas recreativas”, indicó.

Pidió al presidente Luis Abinader y a la Alcaldía cumplir con su promesa, tal y como lo vienen reclamando las comunidades. “Además para no seguir perdiendo nuestra gente de SDO, como ocurrió con el señor Seling Francisco Montero, de 54 años de edad”.

“Queremos que el gobierno así como vino en campaña y prometió resolver ese problema, que venga otra vez a este municipio, que sin la tormenta pasar por aquí, ya que paso a mucha distancia de SDO, hoy en día fuimos el municipio más afectado por la tormenta Franklin”, señaló.

Aquilino Serrata (Son) hizo un recorrido por las zonas afectadas de SDO junto a varios aspirantes a diputados, regidores y parte de su equipo operativo.