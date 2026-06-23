¿Por qué algunas propiedades aumentan de valor y otras no?

Por Lic. César Fragoso. Asesor Inmobiliario

Una de las interrogantes que con más frecuencia recibo de compradores e inversionistas es la siguiente: ¿cómo puedo saber si una propiedad aumentará de valor con el tiempo? La respuesta no siempre es sencilla, pero sí existen factores que permiten identificar cuáles inmuebles tienen mayor potencial de valorización.

Muchas personas creen que todas las propiedades aumentan de precio al mismo ritmo. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Hay propiedades que duplican o triplican su valor en pocos años, mientras otras apenas experimentan incrementos modestos.

El primer factor que influye en la valorización es la ubicación. En bienes raíces existe una frase muy conocida: ubicación, ubicación y ubicación. Una buena localización sigue siendo uno de los elementos más determinantes para el éxito de una inversión inmobiliaria.

Las zonas donde se construyen nuevas carreteras, avenidas, puentes o sistemas de transporte suelen experimentar importantes incrementos en el valor de sus propiedades. La facilidad de acceso es uno de los aspectos que más valoran compradores e inversionistas.

También influye la llegada de servicios y comercios. Cuando una zona incorpora supermercados, plazas comerciales, hospitales, colegios, universidades y centros de entretenimiento, se vuelve más atractiva para vivir y trabajar.

Otro elemento fundamental es el crecimiento poblacional. Donde aumenta la cantidad de personas interesadas en residir, generalmente aumenta la demanda de viviendas y, como consecuencia, también los precios de los inmuebles.

La seguridad es otro aspecto que no debe subestimarse. Los compradores buscan comunidades organizadas, residenciales con acceso controlado y sectores donde puedan vivir con tranquilidad junto a sus familias.

El desarrollo turístico también puede generar importantes incrementos en el valor de las propiedades. Esto es algo que hemos visto claramente en destinos como Punta Cana, donde el crecimiento del turismo ha impulsado tanto la construcción como la demanda inmobiliaria.

Un caso similar comienza a observarse en otras zonas del país que están despertando el interés de inversionistas nacionales y extranjeros. Localidades como Cabrera, Miches y algunas áreas de Santo Domingo Norte están captando cada vez más atención.

Otro factor importante es la calidad del proyecto. No todos los desarrollos inmobiliarios ofrecen el mismo potencial de valorización. El diseño, las amenidades, la calidad de construcción y la reputación del desarrollador pueden marcar una gran diferencia.

Hoy en día los compradores buscan mucho más que una casa o apartamento. Buscan seguridad, áreas sociales, espacios para ejercitarse, zonas recreativas y experiencias que mejoren su calidad de vida. Los proyectos que incorporan estos elementos suelen mantener una demanda más sólida.

También es importante analizar la oferta y la demanda existente en cada zona. Cuando hay muchas propiedades disponibles y pocos compradores, los precios tienden a crecer más lentamente. Cuando ocurre lo contrario, la valorización suele ser mayor.

He conocido personas que compraron una propiedad pensando únicamente en el precio actual y años después descubrieron que habían desaprovechado mejores oportunidades en zonas con mayor potencial de crecimiento. Por eso siempre recomiendo analizar el futuro de la zona y no solamente su situación presente.

La plusvalía no ocurre por casualidad. Generalmente es el resultado de una combinación de infraestructura, desarrollo económico, crecimiento poblacional, seguridad, servicios y planificación urbana. Más adelante escribiré un artículo especialmente sobre la plusvalía para que todos entiendan de qué se trata.

Por eso, antes de comprar una propiedad, no se limite a preguntar cuánto cuesta hoy. Pregúntese también cuánto podría valer dentro de tres, cinco, diez o quince años. Esa simple pregunta puede marcar una gran diferencia en los resultados de su inversión.

Ahora quiero conocer su opinión.

¿Ha tenido alguna propiedad que aumentó significativamente de valor con el tiempo?

¿Qué zona de la República Dominicana considera que tiene el mayor potencial de crecimiento para los próximos años?

Si hoy tuviera que invertir pensando en la valorización futura, ¿elegiría Santo Domingo, Punta Cana, Cabrera, Miches u otra zona del país?

Déjeme su comentario. Me gustaría conocer su experiencia y su punto de vista sobre este importante tema.