Periódico Primicias, dos recepciones, ediciones impresas digitales y mega ediciones importantes por 30 aniversario, amplios sectores elogian periodismo ético de Primicias

(Fotos Club Arroyo Hondo, Rafael Díaz)

(Fotos Club Paraiso y Centro Recreativo de Moca, Domingo Gómez)

Con dos recepciones, ediciones impresas, digitales y mega ediciones, el periódico Primicias, de

Multimedios Primicias, desde Santo Domingo y todo el territorio nacional, República Dominicana,

ha venido celebrando en el mes de noviembre de 2023 sus 30 años de fundado.

Dos recepciones a ritmo de merengues, sones, bachatas y con bohemios, Primicias ha reunido a

importantes figuras de la vida nacional en sus actividades y ha profundizado sobre su historia

como medio de comunicación impreso, digital y con sus mega ediciones con más páginas, como

sus aportes a la democracia económica y política de la nación.

Los dos encuentros de alto nivel fueron celebrados en el piano bar del Club Arroyo Hondo y en el

restaurante del Club Paraíso, dos clubes sociales, recreativos y deportivos que ganan espacio en el

Distrito Nacional, como en la nación.

El encuentro social en el restaurant del Club Paraíso fue amenizado por Nelson Medina, líder de

Sumando Amigos, con su piano, con una bohemia en la que cantaron Medina, Jaime Fernández

Lazala, Jochi Tejeda y César Fragoso, una bohemia inolvidable, también con sones, una bachata

popular famosa cantada por el bohemio vegano Fernández Lazala y merengues tradicionales.

Medina, Fernández Lazala, Tejeda y Fragoso son bohemios de pura cepa, cualquier dominicano o

dominicana quisiera disfrutar de sus canciones, muchas rompe venas y otras que son inolvidables.

En el primero de esos encuentros en el piano bar del Club de Arroyo Hondo, entidad que exhibe

un gran fortalecimiento y desarrollo, estuvieron presentes sus líderes, ingeniero Gil Morales,

Emma Bodden; Diómedes Castillo, asesor de Primicias y maestro de ceremonia, José Cordero

Santos y su esposa; el maestro Rolando Forestieri y su esposa; Alex Jiménez, presidente-director

de Primicias; Wanda Polanco Peña, vicepresidenta ejecutiva de Primicias; Liliam Polanco Peña,

directora de los servicios administrativos de Primicias; Manuel Quiroz, director de Noticias SIN;

ingeniera Amarilis Polanco, doctor Carlos Romero, Manuel Quiroz, César Fragoso, Jochi Tejeda,

Nelson Medina, asesores de Primicias; Mercedes Castillo, líder ex presidente del Colegio

Dominicano de Periodistas (CDP); nietas del mártir de la prensa Gregorio García Castro; Alexis

Martínez, Robert González, Andrés Devaux, Ana América Santiago,América Santiago, Rosa Iris Fernández y otras

personalidades.

En el acto en el Club Arroyo Hondo hicieron uso de la palabra, con el discurso central, Alex

Jiménez, presidente-director de Primicias; Manuel Quiroz, director de Noticias SIN-Asesor de

Primicias; Mercedes Castillo, ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el

ingeniero Gil Morales, presidente del Club Arroyo Hondo, quienes destacaron los aportes y

valentía del periódico Primicias en sus 30 años de existencia.

En el segundo encuentro, una bohemia en el Club Paraíso, fundado el 11 de enero de 1971,

participaron los líderes del mismo José Augusto Cordero Santos, Ramón Pastrano y la presidente

del Club Paraíso, Solangel Román, quienes compartieron con los invitados de Primicias e

integrantes de la bohemia.

En la recepción del Club Paraíso, un espacio para compartir en familia estuvieron presentes el

presidente director de Primicias, Alex Jiménez; Liliam Polanco Peña, directora de los servicios

administrativos de Primicias; Jaime Fernández Lazala, Nelson Medina, César Fragoso, Jochi Tejeda,

y Manuel Mancebo Méndez, asesores de PRIMICIAS; Domingo Gómez, editor de fotografías y

televisión de Primicias; Yolanda Tapia, editora de Aeropuertos y Turismo de Primicias; Marcelo

Florian, periodista encargado del Centro de los Héroes y el Congreso Nacional; Rosa Lidia Lora,

catedrática y experta en relaciones publicas corporativas y reputación, acompañada de un equipo

comunicacional de primera; el vicepresidente ejecutivo de Seaboard, Armando Rodriguez; los

periodistas Miguel Amado Nova, del Buró Informativo de Primicias en el Cibao; periodistas María

Luisa Tavarez, Liliam Mateo, Plántida Reyes, Mario Lara Valdez y otros invitados.

HISTORIA: El periódico Primicias, impreso, digital y mega ediciones con presencia mundial, salió

por primera a vez con portada, páginas centrales, contraportada y otras a full color, el 1 de

noviembre de 1993, aprovechando el desarrollo tecnológico en ese entonces del periódico El

SIGLO, impactando con un contenido tal como se llama este medio de comunicación, Primicias,

temas inéditos que hacen historia en el periodo dominicano.

Fundado por Alex Jimenez, profesional de la comunicación egresado de la Universidad Autónoma

de Santo Domingo (UASD) y otros centros de educación, con una especialidad en la economía,

gerencia y dirección de medios, alta gerencia en mercados , tecnologías y medios de

comunicación, y ciencias de la comunicación social, ex director ejecutivo del periódico EL SOL,

Jiménez hizo realidad a Primicias, una voz al servicio de las mejores causas de la nación, un medio

de comunicación plural, profesional y ético.

Jimenez, con un ejercicio profesional de 46 años, fundó a Primicias acompañado de su familia

Jimenez Polanco, las familias Romero-Polanco Mancebo- Polanco, Polanco- Peña, profesionales de

su promoción en la UASD, personal con experiencia periodística, otros que formaron parte de EL

SOL y muchos otros asesorados por el doctor Pascal Peña Peña, quien constituyó legalmente la

empresa.

OPINION DE MERCEDES CASTILLO

Mercedes Castillo, ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), felicita a Primicias

por sus 30 años de existencia y define a este medio de comunicación como “un verdadero

monumento a la perseverancia periodística con grandes aportes a la libertad de expresión y

difusión del pen sa mie n to, a la democr a cia y al periodismo ético y profesional. Una empresa

familiar exitosa y emprendedora”.

FELICITACIONES A PRIMICIAS

Primicias recibió las felicitaciones de Enrique Alberto Cabrera Vásquez, desde San Pedro de

Macoris; Elías Barreras Corporán, Nueva York; Bernardo Montero Montero, de Juan Santiago,

Elías Piña; Mirtha Bergés, Washington, Estados Unidos; Eglis Santana, Estados Unidos; Cándida

Ortega, voz del periodismo social y gremialista; Sonia Matos, Alexis Almonte,, Ramón Morillo, Tony

Arias Gil, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Premio Nacional de Periodismo; Dámaso Castillo, Héctor

Segura, Flor Tejeda, Domingo Gutiérrez, Vilma Yolanda, Sofía Suzaña Ubri, Julio Caraballo,

importante voz en las noticias de la televisión dominicana; Odalis Cruz, Julio Cesar Malone, desde

Nueva York; Rosa Jimenez, Teo Torres, Patricia García, Regina Esther Buret y otras voces

importantes.

UNA VALORACION

Luego de los dos actos, Miguel Pineda López, articulista histórico de Primicias, escribió en su

columna, “Los 30 Años de Primicias, una hazaña.

El artículo de Pineda López analiza los 30 años de Primicias y lo publicamos a continuación:

PRIMERA EDICION DEL 30 ANIVERSARIO

La edición No. 1488, del 5 al 12 de noviembre de 2023, es la que corresponde a los 30 años que

cumplió el periódico Primicias, cuyo título principal dice textualmente: ¡Primicias, 30 Años de

Verdades Sin Miedo!

El contenido de esa edicion nos trae: Primicias, poderosa maquinaria del periodismo de

investigación profesional y ético, Primicias combate el espionaje, atentados a la libertad de

expresión y difusión del pensamiento, ilícitos y usurpadores del periodismo profesional, Primicias

presente en importantes actividades de la nación, Primicias, plural, objetivo, solidario, contenido

veraz, libre debate de las ideas, defiende democracia, clubes sociales y sectores productivos de lanación, Primicias dedica 30 aniversario al doctor Víctor Livio Cedeño Jiménez, Rafael Corporán de

los Santos, Alejandro Asmar Sánchez, Pappy Fernández, Newton Rodriguez, Carlos Ramírez Báez,

Johnny Marte y a otros grandes colaboradores de este medio de comunicación.

En esa y otras ediciones, Primicias resalta los aportes de sus colaboradores Manuel Hernandez

Villeta, Manuel Nova, primer jefe de redacción de Primicias; Xiomarita Pérez, Eurípides Uribe

Peguero, Walker Tomás González, desde Santiago; Juan Manuel García, Freddy Sandoval, Ramón

E. Colombo, Roque Zabala, Felipe Mora, Manuel Díaz Aponte, Luis Ruiz Pou, Venecia Joaquín,

Magua Moquete Paredes, Adriano Reyes, Esteban Delgado, Juan Taveras Hernandez, Néstor

Estévez, Tomás. E. Montás, Angie Rossó, desde Suiza; Rose Mary Santana, desde La Florida; Jaime

Fernández Lazala, Juan Bautista Sánchez Espinal, Aridio Castillo, José Gustavo lara, Miguel Cruz Tejada, Marcelo Florian, Eridania Recio,

Emiliano Reyes, Miguel Pineda López, las columnas que escribió Marino Zapete; Marino Ramírez,

Esteban Rosario, Zunilda Fondeur, Yolanda Tapia, Juan Bolívar Díaz Santana, Frank Núñez, Miguel

Cruz Tejada, José Abreu, Adalgisa Graciano, Livio Mariano Cedeño, Tomas Santana, Juan Cruz

Triffolio, Félix Jacinto Breton, Enrique García Frómeta, Eurípides Uribe Peguero, Cándido

Mercedes, José Bujosa Mieses, Carmen Carela, Aurelio Henríquez, Francisca Ramírez, Mercedes

Castillo, ex presidente Salvador Jorge Blanco, Felipe Herrat; el caricaturista Daddy Romero, los del

diseñador y editor Julio Toribio, Miguel Amado Nova, Víctor Morales Omler, César Fragoso, Mirtha

Bergés, Roberto Valenzuela, Alejandro Arredondo, Carlos Cuello, María Lara Valdez, Miguel

Pineda López, Ramón Rodriguez, Leonardo Veloz Reyes, Wilson Suazo, Domingo Bautista, Robert

González, Faustino Jiménez, Domínguez Gómez y Rafael Díaz Santana, en fotografías y videos;

Audeliza Solano, Barnadiz González, Cuqui Tejeda, Arelis Urbaez, Miguelina Santos, Celedonio

Jimenez, Claridania Moronta, Andrés Terrero, Pedro Matos, Bacilio Sánchez, Cándido Mercedes,

Johnny Sánchez, Héctor Arias, Richard Rodriguez, Ricky Noboa, Liliam Mateo, Teonilda Gómez, Eli

Heileger, Emma Pérez y Maritza Peña.

Además, a Luis Céspedes Peña, desde el Cibao; Fernando Custodio, Juan Esteban Imbert, doctor

Fidias Díaz Santiago, Francina Herasme, Frank Casado, Glovis Reyes, Franklin Vásquez, Freddy de

León Bello, Luis Danilo Santamaría, Manuel Quiroz, Odalis Cruz, Hilda Pichardo, Rubén Darío

Aponte, Eugenio Mieses y Concepción, , Violeta Joa, Vicente Mejía, Fonchi Tejada, Danilo Cruz

Pichardo, Narciso Isa Conde, Jesús Peguero, Johnny Trinidad, John Castillo, Johnny Arrendel, Jor-

ge Raposo, José Ramón Matos, José Diní, José Nicolás Arroyo Ramos, María Isabel Encarnación,

Luis Beltrán, Héctor Segura, Edilberto Mejía Torres, Luis José Chávez, Radhamés Cabrera, Daniel

Soriano, Manuel Díaz Aponte, Manuel Emilio Mancebo Méndez, Marcia Cordero, María

Hernandez Whisky, María Luisa Tavarez, Marino Ramírez Grullón, Martha Holguín, Mateo Zayas,

Milton Tejada Ortiz, Rafael Reyes Jerez, Sebastián del Pilar Sánchez, Rosa Lora, Somnia Vargas,

Manuel Ramos, Luis Aníbal Medrano, William Rodríguez, Mirna Pimentel, Estuardo Arias, Rafael

Suero, Ramón Vélez ( Puerto Rico).

Resaltamos el apoyo al contenido de Primicias de los fallecidos doctores Víctor Livio Cedeño,

Mario Rivadulla, Alejandro Asmar Sánchez, Pappy Fernández, los veteranos periodistas Emilio y

Silvio Herasme Peña, Guibby de la Cruz, Leo Hernandez, Isidro Silva, Renaldo Bodden, Daniel

Beltré, Francisco A. Quico Rodriguez, Rafael G. Santana, Carlos Ramírez Báez, Fulgencio Espinal,

Victoriano Félix, Álvaro Arvelo Hijo en sus inolvidables comentarios en la Z-101, José Miguel de

Peña Jiménez, Leo Reyes, Robert Vargas, Bienvenido Mejía, Bienvenido Roa, Danilo Arzeno, Felicia

González, Félix Sócrates Abreu, Juan Alberto Peña (Embajador de Baitoa)

LA SEGUNDA EDICION ANIVERSARIA DE PRIMICIAS tiene como título principal: Abanador debe

Limpiar la Policía.

Otros temas de esa segunda edición son:

Rechazo General a Conspiraciones haitianas contra RD

ENADOM Invierte más de US$ 250 millones, confía en RD

Amplios sectores y personalidades felicitan a Primicias por periodismo responsable y de calidad

en30 años, tema ilustrado con dos portadas de Primicias

Primicias celebra 30 aniversario

Generalato politizado intentó en2020 fabricarle a Abinader, Guzmán Peralta y técnico de

telefónico expediente por “sabotaje electoral”.

Analiza los cambios en la Policía Nacional

Lo que hereda el nuevo director de la Policía Nacional

Primicias enfrentando los contrabandos

La campaña electoral, calidad de la política y estadística del país, trabajo escrito por Cándido

Mercedes

Opiniones importantes de Esteban Delgado y Juan Cruz Triffolio

Trabajo de profundidad sobre el tanque de almacenamiento de gas natural de ENADOM

Trabajos, cuatro páginas de Félix Jacinto Breton, sobre el Cibao y el 30 aniversario de Primicias

Primicias, 30 años con voces profesionales, valientes, sin miedo

Primicias, tres décadas contra el silencio con periodismo profesional